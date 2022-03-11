Disney приостанавливает работу своего бизнеса в РФ во всех подразделениях и по всем направлениям.
Новые ограничения касаются лицензирования контента и продукции, выпуска журнала National Geographic, работы каналов, круизных лайнеров и туристических маршрутов.
Как говорит представитель компании, некоторые активности будут заморожены немедленно. Чтобы приостановить другие — как, например, работу каналов и лицензирование контента — потребуется некоторое время. На момент написания заметки в том же «Кинопоиске» всё ещё доступен «Шан-Чи и Легенда десяти колец».
Представитель компании добавил, что российские сотрудники по-прежнему сохранят свои должности.
Ранее Disney первым объявил о приостановке выпуска в российский прокат своих фильмов.
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