Disney приостанавливает работу своего бизнеса в РФ во всех подразделениях и по всем направлениям.

Новые ограничения касаются лицензирования контента и продукции, выпуска журнала National Geographic, работы каналов, круизных лайнеров и туристических маршрутов.

Как говорит представитель компании, некоторые активности будут заморожены немедленно. Чтобы приостановить другие — как, например, работу каналов и лицензирование контента — потребуется некоторое время. На момент написания заметки в том же «Кинопоиске» всё ещё доступен «Шан-Чи и Легенда десяти колец».

Представитель компании добавил, что российские сотрудники по-прежнему сохранят свои должности.

Ранее Disney первым объявил о приостановке выпуска в российский прокат своих фильмов.