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    Новости

    Disney работает над аниме по мобильной игре Twisted-Wonderland

    14 октября 2021
    14.10.2021
    1502
    0 минут на чтение
    Disney работает над аниме по мобильной игре Twisted-Wonderland 1

    Похоже, Disney решила усилить свой онлайн-кинотеатр на поприще аниме. И сегодня японское подразделение компании сделало по этому поводу сразу несколько анонсов.

    Так, студия запустила в производство аниме по мотивам популярной игры для смартфонов Twisted-Wonderland.

    Ее релиз состоялся весной 2020 года, а над концепцией, сценарием и дизайном персонажей работала Яна Тобосо, наиболее известная по манге «Темный дворецкий» (Kuroshitsuji).

    Вместе с этим стало известно, что еще три аниме в 2022 году выйдут эксклюзивно в Disney+: Tatami Time Machine Blues, Summer Time Rendering и Black Rock Shooter: Dawn Fall.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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