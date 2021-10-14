Disney работает над аниме по мобильной игре Twisted-Wonderland

Похоже, Disney решила усилить свой онлайн-кинотеатр на поприще аниме. И сегодня японское подразделение компании сделало по этому поводу сразу несколько анонсов.

Так, студия запустила в производство аниме по мотивам популярной игры для смартфонов Twisted-Wonderland.

Ее релиз состоялся весной 2020 года, а над концепцией, сценарием и дизайном персонажей работала Яна Тобосо, наиболее известная по манге «Темный дворецкий» (Kuroshitsuji).

Вместе с этим стало известно, что еще три аниме в 2022 году выйдут эксклюзивно в Disney+: Tatami Time Machine Blues, Summer Time Rendering и Black Rock Shooter: Dawn Fall.