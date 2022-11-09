СМИ: Disney работает над сериалом про Индиану Джонса

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что Disney активно работает над сериалом про Индиану Джонса для своего онлайн-кинотеатра.

На проект все еще не назначен сценарист, поэтому деталей сюжета пока нет. И неизвестно, будет ли шоу спин-оффом, приквелом или продолжением пятого фильма.

По данным инсайдеров, Disney изучает ряд вариантов, чтобы сохранить франшизу. А это значит, что помимо сериала нас могут ждать новые картины и другие медиа.

Ранее Харрисон Форд заявил, что хочет оставить роль археолога и искателя приключений Индианы Джонса после выхода пятого фильма.

«Индиана Джонс 5» выйдет 29 июня 2023 года.