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    Новости

    СМИ: Disney работает над сериалом про Индиану Джонса

    9 ноября 2022
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    09.11.2022
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    Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что Disney активно работает над сериалом про Индиану Джонса для своего онлайн-кинотеатра.

    На проект все еще не назначен сценарист, поэтому деталей сюжета пока нет. И неизвестно, будет ли шоу спин-оффом, приквелом или продолжением пятого фильма.

    По данным инсайдеров, Disney изучает ряд вариантов, чтобы сохранить франшизу. А это значит, что помимо сериала нас могут ждать новые картины и другие медиа.

    Ранее Харрисон Форд заявил, что хочет оставить роль археолога и искателя приключений Индианы Джонса после выхода пятого фильма.

    «Индиана Джонс 5» выйдет 29 июня 2023 года.

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