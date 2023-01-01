Дуйэн Джонсон не дал появиться Шазаму в «Черном Адаме»

Издание TheWrap со ссылкой на свои источники рассказало, что Дуэйн «Скала» Джонсон не дал появиться Шазаму в «Черном Адаме».
Вскоре после этого сам Закари Ливай, исполняющий роль супергероя, намекнул на это в своих соцсетях.
По данным инсайдеров, Джонсон хотел, чтобы киновселенная DC крутилась вокруг него и Генри Кавилла, поэтому он настаивал на появлении Супермена в сцене после титров.
Однако в конечном итоге DC выбрала другое направление развития киновселенной вместе с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном.
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Дмитрий Кинский | 21.12.2022
Но он может появиться в будущем.
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