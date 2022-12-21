Черный Адам пока не входит в планы Джеймса Ганна на киновселенную DC

Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, что у Джеймса Ганна и Питера Сафрана пока нет планов на Черного Адама в первой главе киновселенной DC.

Однако актер допустил, что все еще может вернуться к роли антигероя в будущем в рамках следующих глав.

Мы знакомы с Джеймсом много лет и всегда поддерживали друг друга, чтобы добиться успеха. Ничего не изменилось до сих пор. Я всегда буду болеть за то, чтобы у DC (и Marvel) все получилось.

При этом у самого «Черного Адама» дела идут не очень, потому что фильм может стать кассовым провалом и не выйти даже в ноль.