Черный Адам пока не входит в планы Джеймса Ганна на киновселенную DC

Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, что у Джеймса Ганна и Питера Сафрана пока нет планов на Черного Адама в первой главе киновселенной DC.
Однако актер допустил, что все еще может вернуться к роли антигероя в будущем в рамках следующих глав.
Мы знакомы с Джеймсом много лет и всегда поддерживали друг друга, чтобы добиться успеха. Ничего не изменилось до сих пор. Я всегда буду болеть за то, чтобы у DC (и Marvel) все получилось.
При этом у самого «Черного Адама» дела идут не очень, потому что фильм может стать кассовым провалом и не выйти даже в ноль.
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Фильм пока себя не окупает.
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