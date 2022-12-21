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    Новости

    Черный Адам пока не входит в планы Джеймса Ганна на киновселенную DC

    21 декабря 2022
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    21.12.2022
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    Че

    Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, что у Джеймса Ганна и Питера Сафрана пока нет планов на Черного Адама в первой главе киновселенной DC.

    Однако актер допустил, что все еще может вернуться к роли антигероя в будущем в рамках следующих глав.

    Мы знакомы с Джеймсом много лет и всегда поддерживали друг друга, чтобы добиться успеха. Ничего не изменилось до сих пор. Я всегда буду болеть за то, чтобы у DC (и Marvel) все получилось.

    При этом у самого «Черного Адама» дела идут не очень, потому что фильм может стать кассовым провалом и не выйти даже в ноль.

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     Инар Искендирова |  10.11.2022

    Фильм полностью заслужил всю критику в свой адрес, как стереотипный супергеройский боевик без какой-либо изюминки.

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     Дмитрий Кинский |  13.12.2022

    Фильм пока себя не окупает.

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