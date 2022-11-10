«Чёрный Адам»: второе дыхание DC или тупой боевичок?

В 2600 году до нашей эры в государстве Кандак власть захватил тиран Ак-Тон и обратил всех жителей страны в рабство. Однако появился герой, который, получив божественные силы, восстал против злодея. Их битва вошла в легенды, но после победы над Ак-Тоном защитник Кандака Тет-Адам оказался заточён на долгие тысячелетия. В наше время Кандак снова страдает под гнётом захватчиков, и Тет-Адам возвращается, чтобы восстановить попранную справедливость. Но на самом ли деле он тот герой, который нужен Кандаку?

Black Adam Жанр: супергеройский боевик

Режиссёр: Жауме Кольет-Серра

В ролях: Дуэйн Джонсон, Сара Шахи, Элдис Ходж, Пирс Броснан, Марван Кензари

Премьера: 19 октября 2022 года

Возрастной рейтинг: 13+

Продолжительность: 125 мин.

Похоже на: «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Веном»

«Чёрный Адам» не тот супергеройский фильм, которого киновселенная DC заслуживает, но именно тот, который нужен ей сейчас.

Если киновселенная Marvel началась с довольно стандартных сольных фильмов о становлении героев и лишь постепенно и очень осторожно продюсеры стали переходить к более экспериментальным форматам, то киновселенная DC с разбегу пустилась во все тяжкие. Большинство экспериментов были признаны настолько неудачными, что поставили под угрозу само существование киновселенной. В какой-то момент даже стало казаться, что продюсеры уже махнули рукой на эту идею. Но «Чёрный Адам» доказал, что они всё это время продолжали вынашивать мысль о том, как нанести Marvel ответный удар.

«Чёрный Адам» пошёл в разработку, когда продюсеры DC еще не боялись рисковать. К тому же фильм про брутального антигероя отлично вписывался в более мрачную и жестокую атмосферу киновселенной, конкурирующей с Marvel. Однако время шло, фильмы DC, отказавшись от фирменной мрачности, постепенно становились всё более «семейными», и «Чёрный Адам» не стал исключением.

По сути, от изначальной идеи сохранилось лишь самое начало фильма. Сцены Кандака времён до нашей эры визуально очень напоминают «300 спартанцев» Зака Снайдера, чьё творческое видение ещё определяло стилистику киновселенной DC, когда началась разработка «Чёрного Адама». Однако после внятной экспозиции и эффектного появления героя в современном мире начинается совершенно другой фильм: стерильный, пресный и скучный — стереотипный супергеройский боевик, который зрители видели уже не один десяток раз.

Чёрный Адам на протяжении всей истории упрямо твердит: «Я не герой», — но вся его негероичность сводится исключительно к убийству атакующих его противников. Такая «высокоморальная» позиция создателей выглядит очень лицемерно в рамках киновселенной, где не брезговали убийством врагов ни Супермен, ни Бэтмен, ни Чудо-женщина. Тем более что в итоге поводом отказаться от убийств становятся прагматические соображения героев (например, противников стоит оставлять в живых, чтобы позже допросить).

Ещё более нелепой выглядит попытка фильма высказаться на популярную тему колониализма. Современный Кандак страдает под гнётом Интербанды, которая занимается добычей редкого минерала — этерниума. Из показанного на экране, однако, можно сделать вывод, что весь «неоколониальный», по выражению одного из героев, гнёт Интербанды сводится лишь к жёсткому пограничному контролю. Когда же выясняется, что Интербанда состоит из самих же кандакцев, все рассуждения о колониализме становятся совсем мимо кассы. Особенно когда создатели включают в фильм такие маркеры колониальности, как кандакский учебник истории, написанный почему-то на английском, хотя это не государственный язык. Джеймс Ганн в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», на который очевидно ориентировались под конец создатели «Чёрного Адама», не побоялся раскритиковать неоколониальную политику США напрямую, а вот угнетение Кандака стыдливо прикрыли Интербандой.

Историю главного героя по сравнению с той, что была в комиксах, сильно изменили, чтобы сделать его более положительным, и это значительно подпортило его антигеройский шарм. Но, несмотря на плохую игру Дуэйна «Скалы» Джонсона, образ Чёрного Адама получился пусть и не очень глубоким, но достаточно цельным. Впрочем, любим мы Скалу не за актёрское мастерство (точнее, его отсутствие), а за харизму, так что особых претензий Чёрный Адам в его исполнении не вызывает.

Из четырёх представленных в фильме членов Общества справедливости только двое играют значимую роль в сюжете: Хоукмэн, или Человек-ястреб (Элдис Ходж), и Доктор Фейт (Пирс Броснан). К сожалению, Пирсу Броснану, до невозможности прекрасному в каждом кадре, где он появляется, заплатили достаточно, чтобы он снялся в этом фильме, но недостаточно, чтобы он хоть что-нибудь сыграл. Остальные двое — Циклон (Куинтесса Суинделл) и Атом Крушитель (Ной Сентинео) — могут быть спокойно вырезаны из этой истории.

Каждое действие героев и злодеев на экране, каждая строчка диалога, каждая вымученная шутка угадываются заранее. Иногда в жертву зрелищности приносится и здравый смысл. Разумеется, сценаристам нужно под любым предлогом показать столкновение Чёрного Адама с Обществом справедливости, поэтому герои, которые летят в Кандак с мирными и дипломатическими намерениями, после прибытия на место немедленно начинают оскорблять опасного пришельца из прошлого. Бои в фильме поставлены неплохо, хотя и без особой изобретательности. Компьютерная графика порой вызывает нестерпимое желание скривиться. Особенно плохо она выглядит в последней битве, но к тому моменту от излишней затянутости фильма так устаёшь, что уже почти не обращаешь на неё внимание.

Но несмотря ни на что, все недостатки этого фильма меркнут перед тем фактом, что он действительно даёт многострадальной киновселенной второе дыхание. А в сцене после титров появляется Супермен в исполнении Генри Кавилла, и похоже, что большая часть зрителей радуется этой сцене сильнее, чем всему остальному фильму.