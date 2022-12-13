СМИ: Дуэйн «Скала» Джонсон слил ложный финотчет об успехах «Черного Адама»

Недавно бывший редактор The Hollywood Reporter Мэтт Беллони рассказал, что ранее Дуэйн «Скала» Джонсон и его команда слили в прессу ложный финансовый отчет по поводу успехов «Черного Адама».
Речь о сообщении Deadline от 7 декабря, согласно которому доходы с фильма предварительно оцениваются в 52-72 миллиона долларов.
По данным сразу нескольких источников, в Warner Bros. Discovery уверены, что Джонсон действительно организовал утечку фальшивого финансового отчета. Однако «более конкретный» инсайдер не смог подтвердить информацию об этой ситуации.
В любом случае вряд ли мы увидим продолжение «Черного Адама 2», так как фильм себя не окупает и пока не входит в планы Джеймса Ганна и Питера Сафрана по развитию киновселенной DC.
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Фильм полностью заслужил всю критику в свой адрес, как стереотипный супергеройский боевик без какой-либо изюминки.
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