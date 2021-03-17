Джефф Грабб: Starfield хотят выпустить до конца 2021 года

Джефф Грабб из VentureBeat в рамках трансляции Dealer — Gaming рассказал, что Bethesda собирается провести летом презентацию Starfield.
Более того, сейчас компания рассчитывает выпустить игру до конца 2021 года.
Я на 90% уверен, что Bethesda покажет Starfield в рамках своего мероприятия. <…> А дальше в дело вступит тактика Fallout 4 — презентация на ивенте и релиз в ноябре.
Впрочем, из-за трудностей разработки на фоне пандемии коронавируса планы еще могут измениться.
А еще журналист заявил, что Bethesda не будет участвовать в цифровой E3 2021. Поэтому не исключено, что на этот раз Microsoft, которой принадлежит издательство, тоже откажется от ивента.
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Не исключено, что выход игры задержится.
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