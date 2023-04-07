Джеймс Ганн: в будущем может произойти кроссовер киновселенных Marvel и DC

Режиссер Джеймс Ганн в одном из интервью признался, что в будущем может произойти кроссовер киновселенных Marvel и DC.

Тем более что раньше он работал над кинокомиксами Marvel, а теперь занимает должность творческого руководителя DC.

Однако, по словам постановщика, вряд ли это произойдет в ближайшие годы.

До подобных кроссоверов еще много лет. Сначала нам нужно определиться, что делать с DC. Но я бы солгал, если бы сказал, что мы не обсуждали кроссовер Marvel и DC. Но это были легкие обсуждения, ничего конкретного.

Скоро выйдет последний фильм Ганна для Marvel — «Стражи галактики 3». А для DC он лично работает над лентой про Супермена в качестве сценариста и режиссера.