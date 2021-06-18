Джокер и монтировка: тизер третьего сезона «Титанов»

HBO Max выпустила тизер третьего сезона супергеройского сериала «Титаны» о команде героев по комиксам DC.

В этом сезоне появятся новые персонажи, среди которых Джонатан Крейн, он же Пугало (играет его Винсент Картайзер), и Барбара Гордон, бывшая Бэтгёрл (его роль исполняет Саванна Уэлш).

Ключевой темой третьего сезона станут кошмары, с которыми столкнутся Титаны. В трейлере на пару мгновений показывают сцену, в которой Джокер с монтировкой забивает Джейсона Тодда до смерти, что отсылает к знаменитой «Смерти в семье». Вероятно, так будет выглядеть один из кошмаров.

Кадры

Как оно будет на самом деле и какие ещё эпизоды из комиксов создатели возьмут для сериала, увидим 12 августа — в этот день на стриминге выйдут сразу три эпизода.