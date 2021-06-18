    3
    Новости

    Джокер и монтировка: тизер третьего сезона «Титанов»

    18 июня 2021
    18.06.2021
    205
    0 минут на чтение

    HBO Max выпустила тизер третьего сезона супергеройского сериала «Титаны» о команде героев по комиксам DC.

    В этом сезоне появятся новые персонажи, среди которых Джонатан Крейн, он же Пугало (играет его Винсент Картайзер), и Барбара Гордон, бывшая Бэтгёрл (его роль исполняет Саванна Уэлш).

    Ключевой темой третьего сезона станут кошмары, с которыми столкнутся Титаны. В трейлере на пару мгновений показывают сцену, в которой Джокер с монтировкой забивает Джейсона Тодда до смерти, что отсылает к знаменитой «Смерти в семье». Вероятно, так будет выглядеть один из кошмаров.

    Кадры

    Джокер и монтировка: тизер третьего сезона «Титанов» 2 Джокер и монтировка: тизер третьего сезона «Титанов» 1

    Как оно будет на самом деле и какие ещё эпизоды из комиксов создатели возьмут для сериала, увидим 12 августа — в этот день на стриминге выйдут сразу три эпизода.

    Читайте также

    «Титаны»: лучший сериал для фанатов DC 4

    «Титаны»: лучший сериал для фанатов DC

     Юлий Ким младший |  30.12.2018

    Сериал от нового сервиса DC Universe не похож на смешные шоу от The CW. Это «правильное» мрачное DC, снятое именно для поклонников комиксов.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Видео: обзор настолок из серии «Замес»
    0
    85643
    Видео: обзор настолок из серии «Замес»

    Бессменный ведущий Семён Пыхтеев разобрал правила «базы» и осветил дополнительные фракции.

    Адам Пшехшта «Губернатор»
    0
    53256
    Адам Пшехшта «Губернатор»: если бы Эраст Фандорин был магом и сражался с демонами

    Сверхъестественное в декорациях Первой мировой войны.

    «Лука»: как будто Миядзаки снял 3D-мультфильм про прекрасную Италию
    0
    61888
    «Лука»: как будто Миядзаки снял 3D-мультфильм про прекрасную Италию

    Тёплое авторское кино, сделанное талантливыми людьми с огромной любовью и не похожее ни на одну прошлую работу Pixar.

    «Локи», 2 серия: Апокалипсис сегодня и всегда 1
    0
    105737
    «Локи», 2 серия: Апокалипсис сегодня и всегда

    В новой серии «Локи» бог обмана посещает Помпеи и встречает загадочного противника. 

    Слава психонавтам: какой была игра Psychonauts и чего ждать от сиквела
    0
    121824
    Слава психонавтам: какой была игра Psychonauts и чего ждать от сиквела

    25 августа выйдет Psychonauts 2. Почитайте, какой была оригинальная Psychonauts.

    «Анна» — пронзительная история о пандемии, которую вы пропустили 13
    0
    171880
    «Анна» — пронзительная постапокалиптическая притча, которую вы пропустили

    О жестоком и невероятно красивом итальянском сериале почти не говорят, и очень зря.

    Читаем книгу: Гарет Ханрахан «Святой из Тени»
    0
    186258
    Читаем книгу: Гарет Ханрахан «Святой из Тени»

    В прологе мы знакомимся с таинственным шпионом, которому удаётся обвести вокруг пальца одно из божеств.

    Гай Гэвриел Кей «Блеск минувших дней»
    0
    236803
    Гай Гэвриел Кей «Блеск минувших дней»: псевдоисторическое фэнтези о дорогах, которые мы выбираем

    История о свободе и предопределении в мире, напоминающем Италию эпохи Возрождения.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить