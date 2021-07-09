Джордж Мартин работает над сериалом «Темные ветра»

AMC дала «зеленый свет» сериалу в жанре нуарного триллера под названием «Темные ветра» (в оригинале — Dark Winds), в основу которого ляжет серия романов Leaphorn & Chee за авторством Тони и Энн Хиллерман.

Одним из исполнительных продюсеров выступает автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин.

В сериале главные роли исполнят Зан Маккларнон («Мир Дикого Запада») и Кайова Гордон («Розуэлл, Нью-Мексико»).

Сюжет развернется в 1970-х годах, а в центре внимания будут два полицейских, расследующих дело об ужасном двойном убийстве, которое бросит вызов их духовным убеждениям и заставит смириться со своим прошлым.

Премьера состоится в 2022 году — всего в сериале будет 6 эпизодов.