Джордж Мартин: «Рыцарь семи королевств» будет отличаться по тону от «Игры престолов»

Джордж Мартин в своем блоге поделился некоторыми подробностями о сериале «Рыцарь семи королевств» про Дунка и Эгга.
Шоу будет не таким продолжительным, как «Игра престолов» или «Дом дракона». И его тональность будет заметно отличаться.
В основу первого сезона, который выйдет в 2026 году, ляжет «Межевой рыцарь». Если он придется по душе зрителям, то дальше экранизируют «Присяжного рыцаря» и «Таинственного рыцаря».
Также Мартин хочет написать еще несколько историй про Дунка и Эгга, когда закончит с долгожданными «Ветрами зимы».
В «Рыцаре семи королевств» будет 6 эпизодов. Главные роли исполнят Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл.
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