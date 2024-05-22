Джордж Мартин: «Рыцарь семи королевств» будет отличаться по тону от «Игры престолов»

Джордж Мартин в своем блоге поделился некоторыми подробностями о сериале «Рыцарь семи королевств» про Дунка и Эгга.

Шоу будет не таким продолжительным, как «Игра престолов» или «Дом дракона». И его тональность будет заметно отличаться.

В основу первого сезона, который выйдет в 2026 году, ляжет «Межевой рыцарь». Если он придется по душе зрителям, то дальше экранизируют «Присяжного рыцаря» и «Таинственного рыцаря».

Также Мартин хочет написать еще несколько историй про Дунка и Эгга, когда закончит с долгожданными «Ветрами зимы».

В «Рыцаре семи королевств» будет 6 эпизодов. Главные роли исполнят Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл.