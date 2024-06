Обзор Stellar Blade. Красив клинок, жаль, туповат

К консольному дебюту сеульской студии Shift Up ещё с анонса было приковано немало внимания: от первого трейлера на PlayStation Showcase в 2021 году до самого релиза игру преследовал народный интерес, крепко перемешанный со скандалами. Пока моралисты спорили о том, что объективировать женщин в 2024 году стыдно, другие радостно потирали руки и прочие выступающие части тела при виде главной героини, облачённой в фансервисный бронелатекс. За информационным шумом, согласно традиции, как будто бы потерялась и сама игра, утопающая сейчас в народной любви и заслужившая приличные оценки прессы. Хитрый ход, корейцы, но проблемы за панцу не скроешь!

Жанр: слэшер Разработчик: Shift Up Издатель: Sony Возрастной рейтинг: 16+ Перевод: субтитры Платформы: PS5 Играли на: PS5 Похоже на: NieR: Automata + Bayonetta 3 + Sekiro: Shadows Die Twice

Сравнительно отдалённое будущее. Человечество потеряло Землю и переселилось на орбитальные колонии. Годы спустя легион сексапильных женщин-андроидов проводит очередную военную операцию, чтобы освободить родную планету от неизвестных инопланетных захватчиков. Новая попытка, как и предыдущие, терпит фиаско, и в живых остаётся единственная штурмовая десантница — главная героиня по имени Ева. Она и становится последней надеждой людей: как колонистов, так и немногочисленных выживших землян.

Если подобное описание кажется знакомым, то, на самом деле, вам и не кажется — Stellar Blade внаглую копирует многие элементы NieR: Automata. Как иронично отметил в интервью Йоко Таро, он «немного завидует» корейской товарке и считает, что она «намного лучше» его magnum opus. Правда, говорил он исключительно о визуальной и художественной составляющей Stellar Blade. Спорить с Таро-саном сложно, но ведь и мы полюбили его творчество не за картинку.

Да, Stellar Blade по-настоящему красива, особенно если говорить о технической стороне вопроса. Конечно, многие постапокалиптические пейзажи и стилистику игра беззастенчиво утянула отовсюду, откуда смогла, в первую очередь из той самой NieR: Automata, но она компенсирует это изобилием деталей, атмосферностью и отполированной до блеска оптимизацией. Творение Shift Up блестяще работает в любом из трёх режимов на PS5 и выдаёт сочную, современную и качественную картинку без просадок частоты кадров или декалитров жидкого мыла. Вот только что стоит за этим программным глянцем?

NieR: Automata была игрой бесконечного творческого поиска, постоянных сюрпризов, глубокой философии и разрыва шаблонов, в первую очередь повествовательных. Stellar Blade после пафосного вступления падает лицом в анимешную яму, в которой пускает пузыри вплоть до самых титров. Начиная с того подозрительного факта, что мы нигде не видим настоящих живых людей, и заканчивая тем, что инопланетных захватчиков зовут Naytiba (созвучно с Native, то есть «местные» — в русской локализации их превратили в размытых «биотивов»), игрок будет постоянно находиться на два шага впереди сценаристов и догадываться о каждом сюжетном повороте. Особенно если он играл в NieR: Automata и у него цепкий художественный вкус.

Сценарий Stellar Blade создаёт стойкое впечатление, что некий начинающий автор пытается своими словами пересказать хорошую, сложную историю более успешного и известного коллеги — вроде бы ингредиенты и ходы абсолютно те же, но ни одной тонкой струны души оно не задевает. Но и это само по себе не грех. Индустрия и не думает идти по стопам NieR: Automata, и даже средний руки клон воспринимался бы на ура. Даже предсказуемую и известную историю можно и нужно рассказывать интересно — только и это Stellar Blade удаётся с трудом.

В игре нет ни одного яркого персонажа с подробной предысторией и проработанной психологией — их чаще всего заменяет смазливая мордашка, аппетитная сись или нарочито бодрая озвучка. Что развесёлая инженерка Лили, что симпатичный механик Адам, что роботизированный дедуля Оркал, глава тайного подземного города землян Ксиона — все они выглядят как болванки, заготовки для интересных персонажей, а не как живые, сложные личности. Протагонистка же даже на их фоне выглядит бледно — о её характере можно сказать только то, что она… альтруистка и переживает во флешбэках смерть наставницы? Как-то маловато для игры, чей хронометраж при самых скромных раскладах занимает двадцать часов.

Впрочем, их с лёгкостью можно довести до пятидесяти, стоит лишь взяться за десятки однотипных второстепенных квестов, напоминающих стандартные корейские ММО-, — ими заполнены первые две большие локации. Сбегай парикмахеру за феном, ножницами и расчёской на свалку, принеси местной мусорщице чемодан её сестрёнки, вырежи стаю очумелых биотивов… По степени «увлекательности» побочные задания с лёгкостью дадут фору NieR: Automata, которую в первую очередь и ругали за пустые локации и однотипные миссии. Только в тех порой встречались драматические истории и трагические судьбы, а здесь всё ограничивается дежурным: «Спасибо, Ангел!». Даром что авторы знают о художественной ценности своих квестов и прикрепили даже к самым простым почтовым поручениям достойные вознаграждения в виде гор опыта и ресурсов. Поиски хитро спрятанных сундуков с расходниками и материалами для улучшений да ненапрягающие головоломки на их фоне вышли немногим лучше — они разбавляют рутину ровно настолько, чтобы игру не захотелось пролететь нахрапом по касательной, полностью игнорируя второстепенный контент.

К счастью, ближе к финальной четверти Stellar Blade как будто понимает, чем по-настоящему может похвастать, и превращается в линейный боевик с плотными толпами врагов и чередой мощных боссов.

* * *

У игрового процесса Stellar Blade есть безусловный шарм, создатели ловко объединили элементы зрелищного слэшера на манер Bayonetta с дуэльными сражениями и устройством мира в духе Sekiro. От первой игре досталась простая, но динамичная и эффективная боевая система с уворотами, комбинациями ударов, огнестрельным оружием и так называемыми бета-приёмами. Успешно сражаясь, героиня копит особую энергию, которую можно тратить на усиленные удары. Они пригодятся, если Ева бьётся больше чем с одним противником или тот защищён щитом. Получая опыт, героиня открывает новые и улучшает старые навыки, плотно расфасованные по нескольким «паутинкам» прокачки. При этом важная роль в прогрессии отводится не самим скиллам, а элементам кастомизации и гаджетам, ячейки для которых открываются по мере продвижения по сюжету. Они во многом похожи на чипы 2B из Nier: Automata, но делают стиль ведения боя ещё более индивидуальным — какие-то усиливают действие огнестрельного оружия, какие-то ускоряют накопление бета-энергии, другие же включают режим вампиризма или увеличивают скорость атаки. Область применения всего арсенала огромна, благо местные враги агрессивны, непредсказуемы и умеют удивить необычным биологическим дизайном и поведением. Особенно это актуально в случае с многочисленными боссами — сражения с усиленными и альфа-биотивами никогда не бывают скучными, хотя назвать их сложными тоже затруднительно.

И это несмотря на то, что Stellar Blade явно подсмотрела у хардкорнейшей Sekiro: Shadows Die Twice некоторые элементы, включая ограниченное лечение и возрождение у контрольных точек. Многих врагов непросто победить без идеального парирования — по выведенным из равновесия противникам можно нанести сокрушительный удар. Да и сражения будут намного эффективнее, если не просто бесконечно повторять базовые комбинации, а активно использовать контратаки через увороты и парирования. Всегда есть риск оказаться у предыдущего «костра», в то время как рядовые биотивы восстанут из мёртвых.

К сожалению, совсем без изъянов геймплей Stellar Blade не обошёлся — в те нередкие моменты, когда игра превращается в упомянутый уже симулятор челнока или трёхмерный платформер, её создателей хочется сослать на вечное производство мобильных гача-рулеток. Если бесконечная беготня в первой половине игры просто вгоняет в тоску, то все эпизоды с преодолением препятствий бесят от начала до конца. Ева вечно застревает в малейших неровностях, падает в пропасти, упорно не цепляется за уступы и порой требует какой-то олимпийской меткости и реакции — как будто на дворе не 2024 год, а 1996-й, и на экране не знойная высокодетализированная брюнетка, а итальянский водопроводчик из Super Mario 64.

* * *

Самая же главная проблема Stellar Blade в том, что ей остро не хватает собственного лица, некоей изюминки. Её авторы расчленили и препарировали с десяток игр последних лет, аккуратно сшили все запчасти, уделив максимум внимания визуальному лоску движка и округлостям героини, а не глубине задумки. За ярким фантиком не скрывается глубокая экзистенциальная драма, как в NieR: Automata, не прячется хулиганская дерзость и драйв трилогии Bayonetta или правдоподобный и живой постапокалиптический мир, как в The Last of Us. Возможно, и игроки, и критики попросту соскучились по незамысловатым приключениям, но трудно не заметить, что из стильных и броских туфель Stellar Blade порой торчат лошадиные копыта. Если постараться их не замечать, то от игры можно получить сносное удовольствие.