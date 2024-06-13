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    #Дом дракона #Игра престолов #путеводитель по вселенной

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале. Вспоминаем всех ко 2 сезону!

    13 июня 2024
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    13.06.2024
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    9 минут на чтение
    #Дом дракона #Игра престолов #путеводитель по вселенной
    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 30

    Любители политических интриг, семейных склок и огромных летающих ящеров — ликуйте! Уже 16 июня на HBO выходит долгожданный второй сезон «Дома дракона», который должен наконец-то показать нам обещанную войну за судьбу Семи Королевств. Если вы внимательно следите за напряжёнными отношениями между двумя ветвями Таргариенов, не станем отвлекать вас от просмотра. Но если вы каким-то образом пропустили первый сезон (или успели позабыть, кто есть кто в нём) и хотите вкатиться в эту запутанную историю сразу со второго — скорее читайте наш новый путеводитель.

    Разбираемся, кто такие «чёрные» и «зелёные». Объясняем, почему на один квадратный метр так много людей с именем Эйгон. И считаем, сколько драконов осталось у обоих семейств.

    В чем суть конфликта?

    «Дом дракона» — приквел «Игры престолов», и как и в ней, сюжет здесь строится вокруг борьбы за Железный трон. Вот только в этот раз за неудобное кресло воюют не самопровозглашённые короли с разных частей континента, а представители древнего семейства Таргариен — того самого с драконами.

    В первом сезоне король Визерис (которого к концу правления назовут Визерисом Мирным) отчаянно мечтает о наследнике мужского пола, но его жена трагически погибает при родах, так и не произведя на свет следующего короля. Тогда Визерис решает назвать наследницей свою дочь Рейниру, чем меняет устоявшуюся систему престолонаследия. Одни лорды поддерживают первую в истории будущую королеву, другие плетут интриги и настаивают на том, что Железный трон должен достаться мужчине.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 29

    Ситуация осложняется и тем, что позже леди Алисента Хайтауэр — новая жена Визериса — рожает-таки ему долгожданного сына. По старым законам трон должен унаследовать именно он, но король держится за обещание Рейнире и не планирует менять завещания. 

    Шаткий мир сохраняется ровно до тех пор, пока Визерис не умирает от старости и болезней. На смертном одре в бреду он произносит имя Эйгон: так зовут и древнего короля Эйгона Завоевателя, и сына Визериса — Эйгона II. Алисента воспринимает эти слова как готовность короля изменить свою волю и наконец-то посадить на престол сына. Из-за этого две ветви дома Таргариен вступают в открытую конфронтацию, которая решит судьбу не только их семейства, но и всего Вестероса.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 20

    Визерис всё же изменил свое решение?

    Нет, Визерис был верен слову до конца и действительно хотел, чтобы трон перешёл к Рейнире. Дело в том, что давным-давно он рассказал своей дочери о Песне льда и пламени — пророческом сне короля Эйгона Завоевателя об обещанном принце, который сплотит королевство и даст отпор силам тьмы, пришедшим с Севера (за этим противостоянием мы наблюдали в «Игре Престолов»). И перед смертью Визерис просто хотел напомнить Рейнире о пророчестве, но смог произнести только имя «Эйгон». Алисента сразу же трактовала это как желание Визериса изменить порядок престолонаследия.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 27

    Текст пророчества записан на лезвии кинжала из валирийской стали. Узнаёте? Именно этим кинжалом Арья убила Короля Ночи!

    Кто против кого?

    Чёрные

    Фракция Рейниры Таргариен и её сторонников, штаб-квартирой которым служит Драконий Камень. Борются за то, чтобы посадить Рейниру на престол. Свое название «чёрные» получили в честь одного из фамильных цветов дома Таргариен — в нарядах именно этого цвета Рейнира появляется чаще всего с начала конфликта за престол. На конец первого сезона у «чёрных» целых шесть взрослых драконов и один новорождённый.

     

    Рейнира Таргариен — дочь короля Визериса Мирного, подруга детства Алисенты Хайтауэр и законная (согласно воле своего отца) королева Вестероса. Яркая и импульсивная, регулярно идёт наперекор традиционным устоям и готова на многое ради собственной свободы. Родила детей-бастардов от лорда Харвина Стронга, летает на драконице Сиракс, замужем за своим дядей Деймоном Таргариеном.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 28

     

    Деймон Таргариен — младший брат короля Визериса и дядя-муж Рейниры. Умелый воин, сладкоголосый обольститель, знатный тролль и кровожадный психопат. Единолично сумел переломить ход Войны за Ступени, летает на драконе Караксесе и воспитывает двух дочерей от Лейны Веларион. Бытует мнение, что Визерис сделал наследницей Рейниру только ради того, чтобы трон не достался неуравновешенному Деймону. 

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 19

     

    Джекейрис «Джейс» Веларион — старший сын Рейниры, официально от Лейнора Велариона, на самом же деле бастард Харвина Стронга. Наследник своей матери и наездник дракона Вермакса. В конце первого сезона Джейс отправился на север, чтобы заручиться поддержкой Долины Аррен и Винтерфелла.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 26

     

    Люцерис «Люк» Веларион — второй сын Рейниры от Лейнора Велариона, также бастард Харвина Стронга. Наследник Дрифтмарка и наездник дракона Арракса. В конце первого сезона погиб во время воздушной схватки с Эймондом Таргариеном и его драконицей Вхагар.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 25

     

    Джоффри Веларион — младший сын Рейниры от Лейнора и третий бастард Харвина Стронга. Уже ездит на драконе Тираксесе, но ещё слишком юн, чтобы принимать активное участие в политических конфликтах.

    Эйгон и Визерис Таргариены — дети Рейниры от Деймона, чистокровные Таргариены. На конец первого сезон совсем малыши, поэтому в сюжете участвуют минимально.

     

    Рейнис «Почти Королева» Таргариен (в оригинале её прозвище звучит как Queen Who Never Was) — старшая двоюродная сестра Визериса и Деймона, жена Корлиса Велариона и наездница драконицы Мелеис. Должна была стать королевой Вестероса, но Великий совет избрал вместо неё Визериса. В конце первого сезона присоединилась к Рейнире, чтобы открыто выступить против «зелёных».

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 24

     

    Корлис «Морской Змей» Веларион — глава древнего валирийского дома Веларионов, правитель Дрифтмарка, муж Рейнис и легендарный мореплаватель. Властный и амбициозный Корлис всегда мечтал посадить на Железный трон своего наследника и с помощью Рейниры почти добился цели. Корлис знает, что дети Рейниры от Лейнора — бастарды, но всё равно поддерживает их притязания на трон, чтобы оставить имя своего дома в истории. В конце первого сезона поддержал Рейниру и предоставил ей самый могущественный флот в Вестеросе.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 23

     

    Бейла и Рейна Таргариен — дочери Деймона и Лейны Веларион. Бейла летает на драконице Лунной Плясунье, Рейне же собственного дракона не досталось.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 22

     

    Эррик Каргилл — искусный рыцарь, член королевской гвардии Рейниры и брат-близнец Аррика Каргилла. Раньше служил Эйгону (старшему сыну Алисенты), но разочаровался в нём и перешёл на сторону «чёрных», заодно украв королевскую корону для Рейниры.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 21

     

    Бартимос Селтигар — лорд острова Клешня и член совета при Рейнире.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 13

     

    Великий мейстер Герардис — мейстер Драконьего камня и член совета при Рейнире.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 18

     

    Зелёные

    Фракция Алисенты Хайтуэр и её сторонников со штаб-квартирой в Красном Замке. Борются за то, чтобы на престоле сидел Эйгон — сын Алисенты. Свое название «зелёные» также получили в честь фамильного цвета: по традиции, когда огонь в маяке Высокой башни горит зелёным, дом Хайтауэров собирает своих знаменосцев на войну. В платье именно этого цвета Алисента прибыла на свадьбу Рейниры и Лейнора, чтобы обозначить несогласие с действиями короля и его дочери. На конец первого сезона у «зелёных» три взрослых дракона.

     

    Алисента Хайтауэр — королева Вестероса, жена короля Визериса и подруга детства Рейниры Таргариен. Смиренная и покорная, готова на всё ради семьи и репутации своего дома. Долгое время выступала на стороне Рейниры, но изменила мнение о подруге — особенно после рождения бастардов Харвина Стронга. К концу первого сезона Алисента ударилась в религию и всё же сумела посадить на престол своего первенца Эйгона.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 5

     

    Отто Хайтауэр — отец Алисенты и десница короля Визериса. Хитроумный интриган, готовый на всё, чтобы посадить представителя Хайтауэров на престол. Именно он подложил свою 15-летнюю дочь королю, а потом делал всё, чтобы его внук стал законным правителем Вестероса. В конце первого сезона развернул полномасштабную кампанию против Рейниры и её последователей.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 4

     

    Эйгон II Таргариен — старший сын Алисенты и короля Визериса. Слабохарактерный трус и пьяница, не желающий править. Летает на Солнечном Огне, заделывает бастардов в грязных борделях и прячется от своей королевы-матери. В конце первого сезона всё же сел на престол и начал получать удовольствие от правления, заметив, как перед его властью пресмыкаются люди.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 3

     

    Эймонд «Одноглазый» Таргариен — второй сын Алисенты и Визериса, младший брат Эйгона. Целеустремлённый, бесконечно преданный семье и очень честолюбивый. Летает на Вхагар — самой старой и крупной драконице на континенте, отлично владеет мечом и мечтает взойти на престол в обход своего брата. В детстве лишился одного глаза по вине Люцериса Таргариена и с тех пор мечтал отомстить. В конце первого сезона Эймонд не смог совладать со своей драконицей и помешать ей убить Люцериса — чем фактически развязал войну между «чёрными» и «зелёными».

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 2

     

    Хелейна Таргариен — единственная дочь Алисенты и Визериса, сестра-жена Эйгона. Обладает даром предвидения (часто спойлерит дальнейшие события сериала) и летает на драконице Пламенной Мечте.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 1

     

    Джейхерис, Джейхейра и Мейлор Таргариены — дети Хелейны и Эйгона. На конец первого сезона слишком малы, чтобы принимать активное участие в конфликте.

     

    Кристон Коль — рыцарь, бывший телохранитель Рейниры, а ныне лорд-командующий Королевской гвардии при Эйгоне. Был влюблён в Рейниру, предлагал ей пожениться и сбежать от придворной жизни, но получил решительный отказ, из-за чего затаил сильную обиду. После убийства любовника Лейнора Велариона пытался покончить с собой, но его вовремя остановила Алисента — с тех пор Коль стал её самым надежным союзником.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале

     

    Ларис Стронг — хитрец, калека, фут-фетишист и хладнокровный маньяк. Сжёг собственного отца и брата, чтобы заслужить расположение Алисенты. К концу первого сезона выступает в должности лорда-дознавателя и отвечает за всю грязную работу у «зелёных».

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 17

     

    Аррик Каргилл — рыцарь и член королевской стражи Эйгона. В отличие от своего брата-близнеца, не сменил сторону и остался верен Алисенте.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 16

     

    Тиланд Ланнистер — мастер над монетой при Эйгоне. 

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 15

     

    Джаспер Уайлд — мастер над законами при Эйгоне.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 14

     

    Великий мейстер Орвиль — мейстер при Эйгоне.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 12

    Важные персонажи вне конфликта

    Визерис I «Мирный» Таргариен — отец Рейниры и муж Алисенты, король Вестероса на начало сериала. Полностью оправдывал своё прозвище: стремился решать конфликты мирно, не допускать новых войн и всегда выступал за единство Таргариенов. Иронично, что именно он и стал причиной раскола в Доме Дракона.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 11

     

    Лейнор Веларион — первый муж Рейниры, сын Корлиса Велариона и Рейнис Таргариен. Никогда не интересовался политикой, предпочитая морские приключения и нетрадиционные любовные утехи. Помог Рейнире и Деймону инсценировать свою смерть и сбежал с любовником за Узкое море. На конец первого сезона не принимает участия в борьбе за Железный трон.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 10

     

    Харвин Стронг — талантливый рыцарь, бывший лорд-командующий городской стражи, а также настоящий отец Джейкериса, Люцериса и Джоффри Таргариенов. После подозрений в связи с Рейнирой Харвин вместе с отцом вернулся в их родовой замок Харенхолл — где и погиб в пожаре от рук своего младшего брата Лариса. 

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 9

     

    Мисария — могущественный информатор по прозвищу Белая Пиявка. В прошлом была рабыней, секс-работницей и любовницей Деймона Таргариена. Сейчас же владеет сетью борделей в Королевской Гавани и дёргает за ниточки королевской семьи из тени. Один из немногих персонажей, выступающих на стороне обычных людей.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 8

    Чем закончился первый сезон?

    После смерти Визериса конфликт становится открытым. «Зелёные» устраивают переворот и быстро сажают на трон Эйгона II — «чёрные» даже не успевают среагировать, потому что в этот момент находятся на Драконьем Камне. Соперники обдумывают подходящую тактику и решают заручиться поддержкой других великих домов. При этом ни Рейнира, ни Алисента не хотят полномасштабной войны и надеются решить вопрос мирно, всё ещё полагаясь на свою детскую дружбу.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 7

    Рейнира отправляет Джейса (своего старшего сына) заручиться поддержкой Долины Аррен и Винтерфелла, а Люка (младшего сына) — обрести союзника в лице Борроса Баратеона, лорда Штормового Предела. Люк прибывает на место, но встречает там Эймонда (второго сына Алисенты), который уже заключил союз с Баратеонами. Эймонд пытается вывести Люка из себя и навязать ему бой, но сын Рейниры отказывается. Он в спешке покидает Штормовой Предел и улетает на своём драконе Арраксе.

    Уже в воздухе Люка настигает Эймонд на его драконице Вхагар. Мальчик пытается уйти от преследования, но Арракс начинает поливать Вхагар огнём, и драконица не остаётся в стороне. Одним укусом она лишает жизни и Люка, и Арракса, у Эймонда не получается помешать кровопролитию — он в ужасе смотрит на то, как останки младшего дракона разбиваются о скалы.

    В финальной сцене сезона Рейнира узнаёт о гибели своего сына от рук сына Алисенты. Она бросает гневный взгляд прямо в камеру — так мы понимаем, что полномасштабная война уже началась.

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 6
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