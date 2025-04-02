Какие сериалы смотреть в апреле 2025? Лучший месяц года для аниме и финалов!

Апрель — лучший месяц этого года для любителей фантастических сериалов. В течение нескольких недель выходит добрая половина самых ожидаемых шоу 2025 года. Тут и самые серьёзные «Звёздные войны», и возвращение «Чёрного зеркала», а ещё японское аниме от создателя «Ковбоя Бибопа», американское «аниме», африканское «аниме». И сразу три знаменитых сериала уходят на финальный сезон.

Андор, 2-й сезон

Andor

Когда и где? 22 апреля 2025 на Disney +.

Что? Шпионская космоопера по вселенной «Звёздных войн».

О чём? О Кассиане Андоре, воре и грабителе, который становится агентом Сопротивления. И в целом о создании Сопротивления и о людях, стоявших у его истоков. В финале первого сезона Кассиан наконец вступил в ряды повстанцев, а галактическая Империя начала строительство Звезды Смерти.

Чего ждём? Грядёт финал одного из главных сериалов по «Звёздным войнам». До выхода «Андор» казался не особо нужным ответвлением фильма « Изгой-один » (который сам-то был ответвлением оригинальной трилогии «ЗВ»), а ко второму сезону приобрёл славу самого взрослого и умного сериала Далёкой галактики. Шпионские и политические игры, смерти и предательства, неоднозначные герои, готовые идти по головам, и злодеи, способные на любовь и преданность делу, — вот что такое «Андор».

Второй сезон станет последним и подведёт события к «Изгою-один», закольцевав сюжет. Но в промежутке нас должны ещё как минимум познакомить с дроидом K2SO в исполнении Алана Тьюдика и показать, как он стал другом и спутником Кассиана.

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Одни из нас, 2-й сезон

Last of Us

Когда и где? 13 апреля 2025 на HBO.

Что? Зомби-апокалипсис. Экранизация игры Last of Us Part II.

О чём? О мире, разрушенном эпидемией грибка, который превращает заражённых в уродливых монстров, где не заражённые люди порой бывают «монстрами» и похуже. Мужчина Джоэл и его приёмная дочь Элли пытались помочь с созданием вакцины, но в итоге им пришлось с боем бежать из лаборатории. Теперь они вроде бы живут мирной жизнью, пока не появляется девушка Эбби, у которой на героев серьёзные обиды.

Чего ждём? Экранизацию второй игры в серии, самой спорной и даже немного скандальной. Спойлерить не будем (хотя вы наверняка слышали, что произойдёт), скажем только, что нам дали сыграть за обе стороны конфликта. И некоторых возмутило, что их заставили играть за Эбби, а при игре за Элли разрушили её светлый моральный облик.

Но сериал — иной медиум, и в нём эта история будет и выглядеть, и восприниматься иначе. Мы ведь не управляем девушками, а наблюдаем за их действиями со стороны. Тем более что Нил Дракманн уже обещал: адаптация дословной не будет. Предысторию Эбби немного поменяют, да и выглядит хрупкая Кейтлин Дивер (вторая слева на кадре) совсем не как культуристка из игры. Учитывая высокое качество первого сезона — ждём сильный и эмоциональный финал истории во втором. Третьего наверняка не будет.

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Devil May Cry

Когда и где? 3 апреля 2025 на Netflix.

Что? Низкое фэнтези, анимационный боевик по мотивам одноимённой серии игр.

О чём? О Данте — дерзком и стильном охотнике на демонов, вооружённом мечом, пистолетом и сногсшибательной харизмой. На сей раз он борется с армией созданий Преисподней под предводительством Белого Кролика, стремящегося открыть врата в Ад, и соперничает с другой охотницей — Мэри Аркхэм.

Чего ждём? Netflix усердно подаёт сериал в духе ностальгического «верните мне мой 2007-й»: трейлеры смонтировали под песни Limp Bizkit, Papa Roach и Evanescence. Но сам мультсериал выглядит именно как модное в последнее десятилетие америме — американское подражание аниме. Такое, как « Кастлвания », созданная тем же Ади Шанкаром, который руководит и экранизацией Devil May Cry. Двухмерная анимация с вкраплениями графики, море экшена, Данте шинкует и расстреливает нечисть, перемежая это мордобойными фразами, — чего ещё желать поклонникам игры от небольшого ответвления?

Разве что голос у охотника на нечисть поменялся: вместо Рубена Лэнгдона, озвучивавшего Данте в играх, но в последнее время скандального, позвали Джонни Йонга Боша. Но вы это заметите, только если смотрите в оригинале; как и архивные записи покойного Кевина Конроя, которыми озвучили другого персонажа.

Лазарь

Lazarus

Когда и где? 5 апреля 2025 на Adult Swim.

Что? Фармацевтический биопанк, аниме.

О чём? Доктор Скиннер создал чудо-лекарство, и оно стало популярно во всём мире. Но три года спустя учёный опубликовал жуткое обращение и признался, что всех отравил. Лекарство было ядом замедленного действия, который скоро убьёт всех, кто его принимал. Если только охотники не найдут Скиннера, чтобы получить от него противоядие. А он хорошо умеет прятаться!

Чего ждём? Два слова: Синъитиро Ватанабэ. Тем, кто смотрел сериалы «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» или «Космический денди», не надо объяснять, насколько этот человек хорош как рассказчик. Ватанабэ умеет совмещать в своих творениях юмор, экшен и мудрые мысли, ещё и с хорошей анимацией. На сей раз он взялся за новомодный жанр конспирологических историй про «биг фарму» (ещё не поздно предложить термин «фармапанк»?), который стал очень злободневным и популярным после пандемии. Синъитиро явно есть что сказать о современности.

«Лазарь» — яркий пример того, как стирается граница между аниме и западной культурой. Это, безусловно, аниме и по стилю, и по месту создания, но оно делается для американской программы Adult Swim сразу на двух языках — японском и английском, а боевую хореографию для экшен-сцен ставил Чад Стахелски, режиссёр «Джона Уика». И всё это, конечно, под джазовый саундтрек.

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А ещё из аниме выходят The Beginning After the End — фэнтези про реинкарнацию великого воина ребёнком.

— фэнтези про реинкарнацию великого воина ребёнком. Fire Force (2 сезон) — фэнтези про пожарных, по вселенной напоминающее «Промар».

(2 сезон) — фэнтези про пожарных, по вселенной напоминающее «Промар». Gundam GQuuuuuuX — очередной альтернативный мир «Гандама», где героиня участвует в подпольных боях роботов.

— очередной альтернативный мир «Гандама», где героиня участвует в подпольных боях роботов. My Hero Academia: Vigilantes — спин-офф «Геройской академии» про нелегального героя — народного мстителя.

— спин-офф «Геройской академии» про нелегального героя — народного мстителя. Moonrise — НФ-антиутопия про мир, управляемый слишком рациональным ИИ.

— НФ-антиутопия про мир, управляемый слишком рациональным ИИ. Witch Watch — романтическое фэнтези про ведьму и юного огра.

Чёрное зеркало, 7-й сезон

Black Mirror

Когда и где? 10 апреля 2025 на Netflix.

Что? Фантастическая антология из шести разных историй.

О чём? Каждая серия — отдельный рассказ, и на сей раз почти все они — о виртуальной реальности.

«Простые люди» — о женщине в коме, чьё сознание проецируется в виртуальность (там её заставляют читать вслух рекламу!).

«Чёрный зверь» — о таинственной однокласснице, меняющей воспоминания главной героини.

«Эпитафия» — об изобретении, позволяющем входить в старые фотографии и переживать воспоминания.

«Отель „Грёза“» — о голливудской звезде, попавшей в виртуальный мир чёрно-белого фильма.

«Игрушка» — об имитирующей эволюцию старой игре, в которой развилась разумная жизнь.

«Звездолёт „Каллистер“: В бесконечность» — первый в истории сериала сиквел, продолжение эпизода про космический корабль в виртуальной игре, похожей на извращённую версию «Звёздного пути».

Чего ждём? Что сценарист и продюсер Чарли Брукер продолжит раскрывать тёмную сторону высоких технологий. В этом сезоне нам обещают чистую фантастику, без так называемого «Красного зеркала», то есть хоррор-историй, которых становилось всё больше в последних сезонах. К сериалу вернулись и режиссёры Тоби Хейнс (он снял и первый «Каллистер», и продолжение) и Дэвид Слэйд (создатель интерактивного эпизода « Брандашмыг »), а среди актёров — Двенадцатый Доктор Кто, Питер Капальди.

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Ияну

Iyanu

Когда и где? 5 апреля на Cartoon Network и Max.

Что? Африканское фэнтези, мультсериал.

О чём? О девушке Ияну из народа йоруба, обладающей магическими способностями. Она живёт в лесной деревушке и защищает её от злых духов. Некая сила начинает превращать зверей в чудовищ, и Ияну с друзьями отправляется найти её источник.

Чего ждём? Попытку создать «африканского Аанга» или «африканского Наруто». Именно попытку: сама идея фэнтези-мультсериала в сеттинге сказочной Нигерии, с её экзотическими традициями, костюмами и архитектурой — это свежо и интересно. Но трейлер пока не производит впечатления будущего хита — очень уж много банальностей. Избранная прямым текстом названа Избранной и кажется слишком непобедимой. А подражание « Легенде об Аанге » настолько явное, что Nickelodeon впору требовать авторских отчислений. Местный аналог Сокки даже провозглашает «команду Аватар»… то есть «команду Избранная»! Хотелось бы верить, что у создателей «Ияну» есть свежие идеи, не попавшие в трейлер, а не только любопытный антураж.

Рассказ служанки, 6-й сезон

The Handmaid's Tale

Когда и где? 8 апреля 2025 на Hulu .

Что? Антиутопия по мотивам одноимённой книги Маргарет Этвуд.

О чём? В альтернативной истории власть в США захватили религиозные фанатики. Теперь это Республика Галаад, в ней женщины лишены всех прав и принадлежат мужчинам. К пятому сезону главная героиня уже сбежала из этого ада в Канаду и теперь зовётся не Фредова, а Джун Осборн. Но Галаад охотится на беглянку, которая пытается разжечь восстание.

Чего ждём? Это финал истории: шестой сезон заявлен как последний. Судя по трейлеру, Джун возвращается в Галаад и поднимает революцию, драма об угнетении превращается в военный триллер. Интрига, пожалуй, не в том, победят ли восставшие (вряд ли можно ожидать иного), а в том, кто из героев доживёт до этой победы.

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Охотник за головами

The Bondsman

Когда и где? 3 апреля 2025 на Amazon Prime.

Что? Хоррор-боевик, низкое фэнтези.

О чём? Охотник за беглыми преступниками Хаб Халлоран погиб на задании и попал в ад. Но две колдуньи вернули его на Землю. Вместо адских мук он будет расплачиваться за грехи отстрелом сбежавших из ада демонов по заказу Сатаны. А заодно понемногу осознавать, как неправильно он жил до этого.

Чего ждём? Бюджетный ответ « Спауну »: без супергеройского плаща и спецэффектов, но с почти такой же завязкой. Вместо мистического демона из преисподней — пожилой, но крепкий дядька Кевин Бейкон (« Аполлон 13 », «Дрожь земли») в роли эдакого старого шерифа. Демоны здесь — просто серые зомби с горящими глазами, зато чёрного юмора и насилия должно быть достаточно.

В Рунете сериал почему-то стал известен под безликим названием «Охотник за головами», хотя официальной русской локализации у него нет. В оригинале же bondsman — явно официальная должность, название которой герой даже носит на униформе. Судя по всему, герой Бейкона при жизни был судебным исполнителем , который ловил преступников, нарушивших правила досудебного залога, а после смерти, по иронии, занимается тем же.

Гипнозис

Когда и где? 3 апреля 2025 на ОККО.

Что? Российский мистический триллер.

О чём? Об экстрасенсах. Трое друзей обладают суперспособностями: священник может видеть события из прошлого, адвокат — из будущего, а частный детектив читает мысли. Все трое в юности участвовали в секретной правительственной программе по созданию сверхлюдей. И за то, что они там делали, им хочет отомстить ещё один её участник — великий гипнотизёр.

Чего ждём? Хотя завязкой про секретный проект сериал может напоминать « Защитников », трейлер сулит не супергероику в традиционном смысле, а детективный триллер. Герои не крушат стены и не превращаются в медведей, их сверхспособности информационного и психологического толка.

Создатели сериала — относительные новички: режиссёр Тимофей Жалнин до сих пор был известен только по драме «Двое», а у обоих сценаристов вообще пустые фильмографии на «Кинопоиске». Зато в главных ролях довольно известные актёры — Даниил Страхов («Бригада», «Мы из будущего») и Кирилл Кяро («Эпидемия», «Ликвидация»).

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