Какие сериалы смотреть в марте 2025? Возвращение супергероя и злой Король-лев

В этом марте на телеэкраны возвращаются ещё не забытый супергерой и сериал, который так и не стал второй «Игрой престолов», но каким-то чудом всё ещё жив. Из российских теленовинок отметим лишь одну фантастическую, а из зарубежных — оригинальный проект про злого Короля-льва и возможного убийцу «Истребителя демонов».

Сорвиголова: Рождённый заново

Daredevil: Born Again

Когда и где? 4 марта на Disney+.

Что? «Приземлённая» супергероика по вселенной Marvel.

О чём? Слепой адвокат Мэтт Мёрдок по-прежнему лихо ведёт дела в суде, но в последнее время перестал надевать по ночам маску с рожками и вершить правосудие на улицах в облике народного мстителя Сорвиголовы. Его прежний главный враг, мафиози Кингпин, прикидывается честным предпринимателем и метит в мэры Нью-Йорка, и проблемы со старым недругом ему не нужны.

Чего ждём? Возвращения старого доброго Сорвиголовы с Чарли Коксом, Винсентом Д’Онофрио и даже Джоном Бернталом в роли Карателя. Сериал про них выходил на Netflix несколько лет назад — а теперь возродился на Disney+ с новым шоураннером. «Рождённый заново» формально служит продолжением старого «Сорвиголовы», но во многом похож на мягкий перезапуск, призванный органичнее вписать Дьявола Адской Кухни в нынешнюю киновселенную Marvel. Впрочем, серьёзный, мрачноватый и приземлённый настрой у сериала, видимо, сохранится.

Читайте также Телевселенная «Сорвиголовы»: взлёт и падение сериалов Marvel-Netflix Илья Глазков 26.07.2019 48918 Netflix закрыл свои мрачные и реалистичные сериалы про супергероев. Что же сгубило эту интересную телевселенную? Устраиваем поминки по Сорвиголове, Джессике Джонс, Люку Кейджу, Железному кулаку и Карателю.

Колесо времени, 3-й сезон

The Wheel of Time

Когда и где? С 13 марта на Prime Video.

Что? Высокое фэнтези, экранизация серии книг Роберта Джордана. Конкретно в 3-м сезоне — томов 4 и 5, «Восходящая тень» и «Огни небес».

О чём? О средневековом фэнтезийном мире, где магией владеют только женщины (мужчины от неё сходят с ума), а Вселенной угрожают тёмный властелин и его слуги . Но есть пророчество, что великий чародей прошлого по прозвищу Дракон однажды вернётся и задаст всем жару. Этой реинкарнацией оказывается юноша Ранд ал’Тор, и теперь за ним охотятся все, от тёмных сил до религиозных фанатиков.

Чего ждём? В финале прошлого сезона Ранд победил злодея Ишамаэля, а теперь вместе с товарищами отправляется в пустыню Айил. Его прежний спутник Перрин Айбара возвращается в родное село, где тоже неспокойно. А в ордене колдуний Айз Седай с появлением Возрождённого Дракона идёт раздрай и плетутся интриги.

Сериал «Колесо времени» фанаты нередко поругивали за дешевизну антуража и отступления от оригинала. Но своих постоянных зрителей он всё же завоевал, и, судя по трейлеру, на новый сезон Amazon уже не скупились — выглядит он получше первого. А вот без отступлений явно не обойдётся: сериал меняет многие события и их последовательность. На дворе вроде бы уже четвёртый том, а Ранд до сих пор не добрался до меча Каландора!

Читайте также Зачем читать «Колесо Времени» в 2020 году Дмитрий Злотницкий 25.02.2020 46216 В России наконец полностью издадут «Колесо Времени» — одну из самых масштабных фэнтези-эпопей, и уже кипят съёмки экранизации от Amazon. Поясняем, почему эта старомодная серия и сегодня заслуживает внимания.

Король волков

Wolf King

Когда и где? 20 марта на Netflix.

Жанр: фэнтези-мультсериал. Экранизация серии книг «Верлорды» Кёртиса Джоблинга.

О чём? В здешнем фэнтези-мире правят оборотни — люди, способные превращаться в своих тотемных животных. Юношу Дрю, умеющего превращаться в волка, ложно обвинили в убийстве. Теперь он в бегах, но должен возглавить восстание против короля-льва, мечтающего истребить клан волков, чтобы сохранить власть.

Чего ждём? Подростковый фэнтези-мультсериал с необычным визуалом. Создатели явно вдохновлялись дизайном «Аркейна» с персонажами, будто нарисованными крупными мазками, но добавили своих особенностей. 3D-графика в «Волчьем короле» движется так резко, с такими паузами, что кажется, будто смотришь покадровую кукольную анимацию. Сюжет ничего особенного не сулит, а вот визуально сериал обещает быть довольно оригинальным.

Хроники людей и демонов

Sword of the Demon Hunter: Kijin Gentoushou

Когда и где? С 31 марта на Crunchyroll.

Что? Фэнтези-аниме. Экранизация ранобэ Мотоо Наканиси.

О чём? О молодом воине Дзинте, живущем в Японии в эпоху Эдо. Дзинта — телохранитель, поклявшийся защищать жрицу в маленьком поселении от лесных демонов. Однажды демон пророчествует ему о пришествии Бога Демонов, который погубит мир, и Дзинта отправляется в поход, чтобы его победить.

Чего ждём? По названию и по замыслу Sword of the Demon Hunter может показаться близнецом «Клинка, рассекающего демонов », и действительно, их первоисточники часто сравнивают. Справедливости ради отметим: ранобэ про Дзинту начало выходить на три года раньше, так что ещё кто у кого подсмотрел. Но трейлер пока что сулит не лихой цветастый сёнэн с эпичными битвами, а нечто более скромное, сумрачное и серьёзное. Первоисточник обещает историю с путешествиями во времени и сомнениями героя в своём предназначении. Sword of the Demon Hunter

Побочный квест

Side Quest

Когда и где? С 26 марта на Apple TV+.

Что? Гиковская комедия, мини-сериал. Ответвление сериала «Мистический квест».

О чём? О фэнтезийной видеоигре Mythic Quest в реальном мире. Четыре серии расскажут четыре отдельные истории о разных персонажах, на жизни которых так или иначе повлияла игра, будь то сотрудники студии-разработчика, продавцы комиксов или простые игроки.

Чего ждём? Просто четыре дополнительных эпизода для любителей «Мистического квеста» — сериала, посвящённого разработке одноимённой (вымышленной) игры. Как и основное шоу, «Побочный квест» обещает тонны гиковских гэгов, отсылок, пародий и просто юмора для любителей видеоигр.

Граница миров

Когда и где? С 3 марта на СТС.

Что? Русское низкое фэнтези, чёрная комедия.

О чём? Вампиры, оборотни и прочая нечисть существуют. Они попадают в наш мир через портал в секретном НИИ. На тех из них, кто вредит людям, охотится секретная организация. В неё поневоле вступают братья Шиловы — один умный, другой сильный.

Чего ждём? Очередных «Ночных стражей», или « Сергия против нечисти », или «Молот ведьм». Поджанр городского фэнтези про охоту на нечисть в России практически родной и часто комедийный, но редко когда в нём выходит нечто действительно интересное. Чего-то принципиально нового трейлер «Границы миров» не сулит. Всё как всегда: герои-оболтусы, смешение мистики и повседневности, хиты русского рока играют фоном.

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