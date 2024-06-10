В недалёком будущем большая часть Лос-Анджелеса превратилась в Крысиный Город, огромные вонючие трущобы, кишащие шлюхами, сутенёрами, наркоманами, анархистами и иными отбросами. Борьбу за контроль над городом ведут две фракции: с одной стороны Джон Мокс и церковь Моральных Сил, с другой — хирург доктор Аддер, который специализируется на модификации тел. И этому доктору молодой плейбой Аллен Лиммит пытается продать содержимое загадочного чемоданчика.

K. W. Jeter Dr. Adder Роман Жанр: прекиберпанк Выход оригинала: 1984 Переводчик: К. Сташевски Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024 Серия: «Фантастика. Трендмейкеры» Возрастной рейтинг: 18+ 320 с., 3000 экз. «Доктор Аддер», часть 1 Похоже на: Филип Дик «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Тим Пауэрс «Ужин во Дворце Извращений»

«Доктор Аддер» — книга одновременно классическая и крайне малоизвестная широкому читателю, особенно русскоязычному. Издатели отказывались от неё много лет, а теперь она считается предтечей всего киберпанка. Основное же впечатление, которое она производит, — как будто бы Чака Паланика попросили пересказать роман Филипа Дика. И тот факт, что Филип Дик — персонаж «Доктора Аддера», а также друг и в некотором роде учитель К. У. Джетера, ну и ещё послесловие к роману только это подчёркивают.

Кстати, в послесловии Дик называет «Доктора Аддера» «не просто хорошей, а великой книгой» и «подлинным шедевром». Насколько это правда? Сложно сказать.

Глобально «Доктор Аддер» — сатирическая антиутопия, высмеивающая современный автору Лос-Анджелес. Сам Аддер работает в Интерфейсе, районе, куда привилегированные люди округа Ориндж приезжают развлекаться с обитателями трущоб Лос-Анджелеса, и именно он поставляет богатым клиентам воплощение их фантазий.

Используя некий препарат, позволяющий заглянуть в подсознание, он узнаёт самые заветные сексуальные фантазии — и воплощает их в жизнь на девушках-якобы-добровольцах. По странному стечению обстоятельств, в большинстве случаев речь идёт о причинении увечий. Тут очень ярко видна одна из главных бед романа — и сама логика повествования, и все до единого персонажи рассматривают женщин исключительно как одноразовый реквизит. Ни одного осмысленного женского персонажа во всём романе нет, а вот пренебрежения и откровенного женоненавистничества полно — и автору это явно не видится проблемой.

Во-вторых, «Доктор Аддер» — первый роман Джетера, и это заметно. Ему присуще очень часто встречающееся сочетание композиционной недоработанности и попыток «надеть всё лучшее сразу», запихать в один текст всё-всё, о чём автор успел передумать за двадцать лет жизни,— от описания сексуальных перверсий до темы образования. И если первая половина книги очень хороша, в ней есть несколько поразительных отрывков, описывающих чудовищный и отвратительный мир недалёкого будущего, то ко второй автор немного выдыхается, теряет нить сюжета, и без того невеликого, и очень много и утомительно описывает переживания персонажей. А поскольку решительно все персонажи — существа совершенно омерзительные, переживания их тоже не кажутся особенно приятным чтением. Впрочем, это вполне искупается общим настроением и высоким уровнем текста.

Итог: разухабистый, весёлый и исключительно мерзкий роман — по меркам начала семидесятых действительно необычный хотя бы в силу полного отсутствия даже намёков на гуманизм. Любителям киберпанковых миров и антиутопий должно понравиться — тут есть и мрачный городской сеттинг, и киберпространство, и ещё инопланетяне, киборги, футуристическое оружие, генная инженерия, злые мегакорпорации, безумные сектанты, огромное количество боди-хоррора и нездорово выглядящего секса, и всё это — на очень неплохом литературном уровне.

Даже «Пентхауз» отказал После написания романа автор потратил на поиск издателя двенадцать лет — книгу отказывались публиковать из-за обилия секса и насилия. Среди прочих изданий К. У. Джетер предлагал «Доктора Аддера» журналу «Пентхауз» в качестве эротического произведения — отрывок из письма в журнал теперь служит эпиграфом к книге.

Теперь учти, что Мокс, как было мне известно, в сексе не менее уныл, чем во всем остальном. Миссионерская поза в темноте, всегда одно и то же. Ну и вот, когда киска этой чиксы сомкнулась западней вокруг его члена, то всё, что мог он увидеть, в панике опустив взор на их соединенные промежностями тела, была бледная фосфоресценция моих маленьких сюрпризов, которые выскальзывали из тщательно замаскированных укрытий, но и её хватало. Когда я накачал Мокса АДР на сеансе, то с необычной четкостью увидел в его подсознании кошмарный образ — он, вообще говоря, почти у каждого мужика встречается… ну и вот, Мокс застрял по самый корешок в пасти своей немезиды, Зубастой Вагины. Хватка у основания члена была такой мощной, что даже страх не откачал бы ни капли крови, эрекция не спадала, как ни колотил он по груди бедняжки.