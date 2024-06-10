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    #киберпанк #рецензии на книги

    К. У. Джетер «Доктор Аддер». На задворках Крысиного города

    10 июня 2024
    Фото аватара
    10.06.2024
    21796
    2 минуты на чтение
    #киберпанк #рецензии на книги

    В недалёком будущем большая часть Лос-Анджелеса превратилась в Крысиный Город, огромные вонючие трущобы, кишащие шлюхами, сутенёрами, наркоманами, анархистами и иными отбросами. Борьбу за контроль над городом ведут две фракции: с одной стороны Джон Мокс и церковь Моральных Сил, с другой — хирург доктор Аддер, который специализируется на модификации тел. И этому доктору молодой плейбой Аллен Лиммит пытается продать содержимое загадочного чемоданчика.

    К. У. Джетер «Доктор Аддер». На задворках Крысиного города

    K. W. Jeter

    Dr. Adder

    Роман

    Жанр: прекиберпанк

    Выход оригинала: 1984

    Переводчик: К. Сташевски

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024

    Серия: «Фантастика. Трендмейкеры»

    Возрастной рейтинг: 18+

    320 с., 3000 экз.

    «Доктор Аддер», часть 1

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    Филип Дик «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

    Тим Пауэрс «Ужин во Дворце Извращений»

    «Доктор Аддер» — книга одновременно классическая и крайне малоизвестная широкому читателю, особенно русскоязычному. Издатели отказывались от неё много лет, а теперь она считается предтечей всего киберпанка. Основное же впечатление, которое она производит, — как будто бы Чака Паланика попросили пересказать роман Филипа Дика. И тот факт, что Филип Дик — персонаж «Доктора Аддера», а также друг и в некотором роде учитель К. У. Джетера, ну и ещё послесловие к роману только это подчёркивают.

    Кстати, в послесловии Дик называет «Доктора Аддера» «не просто хорошей, а великой книгой» и «подлинным шедевром». Насколько это правда? Сложно сказать.

    Глобально «Доктор Аддер» — сатирическая антиутопия, высмеивающая современный автору Лос-Анджелес. Сам Аддер работает в Интерфейсе, районе, куда привилегированные люди округа Ориндж приезжают развлекаться с обитателями трущоб Лос-Анджелеса, и именно он поставляет богатым клиентам воплощение их фантазий.

    Используя некий препарат, позволяющий заглянуть в подсознание, он узнаёт самые заветные сексуальные фантазии — и воплощает их в жизнь на девушках-якобы-добровольцах. По странному стечению обстоятельств, в большинстве случаев речь идёт о причинении увечий. Тут очень ярко видна одна из главных бед романа — и сама логика повествования, и все до единого персонажи рассматривают женщин исключительно как одноразовый реквизит. Ни одного осмысленного женского персонажа во всём романе нет, а вот пренебрежения и откровенного женоненавистничества полно — и автору это явно не видится проблемой.

    Во-вторых, «Доктор Аддер» — первый роман Джетера, и это заметно. Ему присуще очень часто встречающееся сочетание композиционной недоработанности и попыток «надеть всё лучшее сразу», запихать в один текст всё-всё, о чём автор успел передумать за двадцать лет жизни,— от описания сексуальных перверсий до темы образования. И если первая половина книги очень хороша, в ней есть несколько поразительных отрывков, описывающих чудовищный и отвратительный мир недалёкого будущего, то ко второй автор немного выдыхается, теряет нить сюжета, и без того невеликого, и очень много и утомительно описывает переживания персонажей. А поскольку решительно все персонажи — существа совершенно омерзительные, переживания их тоже не кажутся особенно приятным чтением. Впрочем, это вполне искупается общим настроением и высоким уровнем текста.

    Итог: разухабистый, весёлый и исключительно мерзкий роман — по меркам начала семидесятых действительно необычный хотя бы в силу полного отсутствия даже намёков на гуманизм. Любителям киберпанковых миров и антиутопий должно понравиться — тут есть и мрачный городской сеттинг, и киберпространство, и ещё инопланетяне, киборги, футуристическое оружие, генная инженерия, злые мегакорпорации, безумные сектанты, огромное количество боди-хоррора и нездорово выглядящего секса, и всё это — на очень неплохом литературном уровне.

    Даже «Пентхауз» отказал

    После написания романа автор потратил на поиск издателя двенадцать лет — книгу отказывались публиковать из-за обилия секса и насилия. Среди прочих изданий К. У. Джетер предлагал «Доктора Аддера» журналу «Пентхауз» в качестве эротического произведения — отрывок из письма в журнал теперь служит эпиграфом к книге.

    Теперь учти, что Мокс, как было мне известно, в сексе не менее уныл, чем во всем остальном. Миссионерская поза в темноте, всегда одно и то же. Ну и вот, когда киска этой чиксы сомкнулась западней вокруг его члена, то всё, что мог он увидеть, в панике опустив взор на их соединенные промежностями тела, была бледная фосфоресценция моих маленьких сюрпризов, которые выскальзывали из тщательно замаскированных укрытий, но и её хватало.

    Когда я накачал Мокса АДР на сеансе, то с необычной четкостью увидел в его подсознании кошмарный образ — он, вообще говоря, почти у каждого мужика встречается… ну и вот, Мокс застрял по самый корешок в пасти своей немезиды, Зубастой Вагины. Хватка у основания члена была такой мощной, что даже страх не откачал бы ни капли крови, эрекция не спадала, как ни колотил он по груди бедняжки.

    К. У. Джетер «Доктор Аддер». На задворках Крысиного города
    Стоит ли читать?
    Да, но только если вас не смущает сексуальная фетишизация увечий.
    Удачно
    общее качество текста
    место в истории
    Неудачно
    зашкаливающее пренебрежение к женщинам
    незрелость
    7
    Оценка
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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.
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