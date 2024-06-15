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    #Pixar #компьютерный мультфильм #обзор фильма

    «Головоломка 2»: наш обзор. Пусть все тревоги унесут единороги!

    15 июня 2024
    Фото аватара
    15.06.2024
    26
    4 минуты на чтение
    #Pixar #компьютерный мультфильм #обзор фильма
    «Головоломка 2»: наш обзор. Пусть все тревоги унесут единороги! 1

    С тех пор как девочка Райли переехала в новый город, прошло два года. Ей уже 13 лет. Похоже, у неё всё наладилось: в школе появились лучшие подруги, а в хоккее она добилась побед в местных соревнованиях.

    Эмоции Райли тоже привыкли к новой обстановке. Печаль стала полноправным членом команды и порой хозяйничает за пультом управления. А Радость проявляет неуёмную изобретательность — придумала выбрасывать на свалку забвения неприятные воспоминания Райли. Ещё она обнаружила новую область в Подсознании и растит с помощью избранных воспоминаний дерево Убеждений, ядро личности, определяющее, какой Райли человек. 

    Идиллия разбивается в день, когда Райли едет на хоккейные сборы в старшую школу. Центр эмоций подвергается агрессивной переделке, и в нём появляются новые нежданные жильцы; Тревожность, Зависть, Стыд и Хандра.

    Inside Out 2

    Жанр: фэнтези-комедия, повседневность
     Режиссёр: Келси Манн
     Премьера: 12 июня 2024
     Возрастной рейтинг: PG
     Похоже на: «Головоломка», «Душа», «Орион и Тьма»

    В анимированном мире «Головоломки» прошло всего два года, а мы ведь на самом деле не виделись с героями десять лет! За это время произошли серьёзные изменения.

    Мультфильм заметно похорошел визуально. С первого взгляда это почти не заметно, но очень бросается в глаза, если сравнивать старые кадры с новыми сразу после просмотра. Плавность анимации, качество моделей и текстур за десятилетие шагнули вперёд. Это по-прежнему не анимационное кино про реалистичные красоты, но цвета, свет и пушистые частички, из которых состоят эмоции, радуют глаз.

    «Головоломка 2»: наш обзор. Пусть все тревоги унесут единороги!

    Вторая большая перемена коснулась режиссёра: ветерана студии Пита Доктера сменил новичок Келси Манн. Для него это полнометражный режиссёрский дебют, так что от «Головоломки 2» можно было ожидать чего угодно. Тема взросления и подросткового возраста — одновременно и бездонная, и заезженная, как целый склад старых пластинок. Конфликты с родителями, истерики и нелогичное поведение — над всем этим и шутили, и философствовали сотни тысяч раз с попеременным успехом. В общем, был риск получить очередную посредственную вторую часть. О, радость — этого не случилось!

    «Головоломка 2» хороша и как сиквел, и как самостоятельный мультфильм. Это почти эталонное продолжение из палат мер и весов. Достаточно простое, чтобы старые зрители вспомнили, в чём дело, а новые сообразили, по каким правилам работает мир эмоций. Сюжет хорошо продуман, действие захватывающе срежиссировано, держит внимание весь хронометраж, хотя ничего принципиально нового не происходит. 

    По сути, «Головоломка 2» ведёт нас тем же путём, что и первая часть. Есть эмоции, старые и новые, которые справляются с разными ситуациями в жизни хозяйки. Есть большая проблема и временный злодей, который обязательно поймёт свою ошибку. Но благодаря обаятельнейшим персонажам и нескончаемым находкам, иллюстрирующим мир Сознания и Подсознания Райли, оторваться от экрана сложно.

    «Головоломка 2»: наш обзор. Пусть все тревоги унесут единороги! 4

    Новые эмоции, отчасти дублирующие функции старых, очень хороши. Главные лавры забирает Тревожность. Второе место по обаятельности получает Хандра — в оригинале Ennui, эмоция, означающая смесь скуки и усталости. Если вы помните себя в подростковом возрасте или у вас есть дети, братья и сёстры этих лет, узнавание будет шокирующим и уморительным. Кроме новых эмоций в мультфильме, хоть и ненадолго, появляются Секреты. На их долю приходится немало хороших шуток. 

    Юмор по-прежнему хорош, но самые удачные моменты принадлежат новым героям. Радость, Печаль, Отвращение и Страх «повзрослели» и несут на своих метафорических плечах сюжет. Он, в свою очередь, вместе с Райли тоже повзрослел, но не так, как многие ожидали по трейлеру. На удивление главный лейтмотив отдан не подростковому стеснению, неуверенности, зависти и комплексам, а Тревожности, чувству непростому, грозному и страшному, сопровождающему практически каждого человека всю жизнь, а не только лишь в юношеские годы.

    «Головоломка 2»: наш обзор. Пусть все тревоги унесут единороги! 3

     Тревожность в «Головоломке 2» — это не только опрометчивые незрелые поступки, чтобы понравиться новым друзьям, или бессонница перед важным школьным матчем. Это катастрофа, в которую превращается жизнь, если выстраивать идентичность вокруг тревоги. Это тысяча и один вариант придуманного плохого будущего и попытки его избежать. Это паническая атака, первые росточки серьёзных недетских психологических проблем. В Pixar снова сумели копнуть глубоко, рассказать юным зрителям об основах психологической гигиены и разметать в клочья уставших взрослых одной-единственной фразой ближе к финалу.

    «Головоломка 2» смотрится на одном дыхании, но её как будто мало. После титров кажется, что не хватило шуток, ещё больше обыгранных ситуаций из жизни Райли, ещё больше действия с новыми эмоциями. Львиную долю экранного времени всё-таки занимает знакомый квартет. Преступно мало дают заглянуть в головы других персонажей — подруг Райли и её родителей. Про эмоции последних вообще впору снимать мини-сериал со взрослым рейтингом.

    «Головоломка 2»: наш обзор. Пусть все тревоги унесут единороги! 2

    После титров сразу возникает мысль: будет ли «Головоломка 3»? Ведь впереди у Райли самое интересное — старшая школа и университет, первая влюблённость. Судя по черновым наброскам «Головоломки 2», создатели уже рассматривали новые эмоции «Большой лиги» — Свободу, Страсть, Любовь и Силу. Во вторую часть их не взяли, а было бы очень интересно посмотреть на них в действии. С возрастными ограничениями для фильмов студии это вряд ли возможно, но помечтать хочется.

    После откровенно слабых «Базза Лайтера» и «Элементарно» в Pixar показали свою былую мощь — качественно продолжили одну из самых знаковых и прорывных для своего времени работ и вместе с тем смогли рассказать новую историю. Головоломка 2 сочетает хороший юмор, полёт фантазии, трогательные моменты и мудрые размышления об общечеловеческом. Такой Pixar мы и любим. 

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    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.
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