Путеводитель по Убежищам вселенной Fallout

Приветствую вас, гражданин/гражданка! Я, бот-гид на основе стандартной модели Мистер Хэнди 3000, буду вашим проводником. За особые заслуги перед Соединёнными Штатами Америки и щедрое финансовое пожертвование в фонд развития корпорации Vault-Tec вас включили в число избранных лиц, которым доступна закрытая демонстрация новейшего чуда техники, нового Ковчега человечества — Убежищ!

Красная угроза у наших дверей, кругом вспышки чумы, ядерная война становится всё вероятнее, но ваше будущее в надёжных руках. Вам выпал шанс узнать всё о проектировании Убежищ, самостоятельно выбрать себе новый дом из всех Убежищ страны, а также получить доступ к секретнейшей информации. Используя новейшие вычислительные предиктивные модели, я также сообщу вам вероятное будущее, ожидающее некоторые объекты, и вы сделаете взвешенный выбор.

Обязаны сообщить вам, что ознакомление со сверхсекретными блоками информации остаётся на ваше усмотрение и может иметь последствия. Пожалуйста, перед тем как мы начнём, подпишите это соглашение о неразглашении. Мелкий шрифт можно не читать.

Осторожно, спойлеры! В тексте присутствуют подробности, раскрывающие сюжет игр!

История создания Убежищ

Убежище — подземный комплекс-бункер, спроектированный и созданный корпорацией Vault-Tec для защиты населения США от возможной ядерной войны и её последствий, а также от пандемии Голубой чумы.

Для того чтобы каждый гражданин из 40 миллионов человек, населяющих страну, мог укрыться под толщей земли, камня и металла и продолжил наслаждаться обществом своей семьи, друзей и соседей, корпорация Vault-Tec построит 400 тысяч убежищ по всему континенту. Каждое убежище будет вмещать в себя ровно тысячу человек — это точно рассчитанная нашими учёными цифра, оптимальная для здоровой репродукции и сохранения популяции. Это важно, ведь, учитывая загрязнённую радиацией поверхность, в Убежище предстоит провести жизнь нескольким поколениям.

Не стоит хмуриться. Заверяю вас, в продуманной до мелочей инфраструктуре, оснащённой по последнему слову техники, пара десятков лет пролетит как один день! Представьте, что отправляетесь с супругом и детьми в круиз на океанском лайнере класса люкс, только под землёй. Я всего лишь робот, но по-белому завидую вам. Каждое убежище укомплектовано передовыми разработками Vault-Tec, среди них — ИИ ZAX, ГЭКК.

Конечно, чтобы мечты стали реальностью, Vault-Tec и компании-партнёры с 2054 года без устали работают над постройкой убежищ и над рекламой этого образа жизни будущего. Сознательные граждане, настоящие патриоты (такие, как вы!), уже оплатили и зарезервировали места для себя и своих близких. Сейчас, в 2063-м, большая часть объектов сдана, и мы активно проводим тестовые гражданские учения по заселению Убежищ, чтобы в День Х всё прошло как по маслу, уж простите моё воодушевление. Если же, как, разумеется, все мы надеемся, войны не будет, Vault-Tec всё равно использует Убежища на благо нашей великой нации — в качестве карантинных зон и гуманитарных центров.

Кстати, прошу вас остерегаться подделок! Нам известно, что некоторые самонадеянные граждане пытаются самостоятельно построить свои подземные бункеры. Кто знает, каких фатальных ошибок они могут наделать! Также некоторые недобросовестные конкуренты, например некий мистер Пуловски, предлагают абсолютно некачественные и непродуманные решения, такие как Индивидуальное Убежище Пуловски. Предполагается, что в этой одноместной наземной будке за 25 центов можно пережить ядерный взрыв, — просто смешно! Советую вам доверять свою жизнь только корпорации Vault-Tec. (Предложение не является офертой и конечной гарантией.)

Совершенно секретная информация Ох, вы всё-таки открыли один из секретных разделов. Что ж, надеюсь, вы внимательно изучили мелкий шрифт соглашения о неразглашении. Нет? Увы. На это уже нет времени. По протоколам я должен дать вам доступ к информации, известной только высшему руководству и топ-менеджменту Vault-Tec, а также Правительству США. Убежище — подземный комплекс-бункер, спроектированный и созданный корпорацией Vault-Tec для проведения экспериментов над отобранными тестовыми группами из разных слоёв населения, для изучения реакций людей на условия изоляции и прочие стрессовые ситуации. Главный заказчик проекта — группа лиц из состава Правительства США, кодовое имя «Анклав». KPI заказчика — правдоподобные, полные и чистые данные, собранные в результате экспериментов со всех Убежищ. Данные будут использованы при создании межпланетарного корабля-ковчега, рассчитанного на жизненный цикл нескольких поколений. Исследования и модели вероятности «Анклава» предполагают, что ядерная война в сочетании с неконтролируемым распространением вируса новой чумы сделают Землю абсолютно необитаемой. Колонизация новой планеты лучшими представителями человеческой расы — единственный шанс цивилизации на выживание. Такой сложный проект, конечно же, не предполагает массовости. Vault-Tec получила подряд на постройку 122 Убежищ. Самая высокая плотность застройки — в штатах Калифорния и Техас. При строительстве корпорация столкнулась с трудностями, в некоторых случаях они повлияли на качество, герметичность и безопасность Убежищ. В стандартной комплектации каждое Убежище должно иметь два комплекта ГЭКК (Генераторов Эдемских Кущ Компактных), однако ошибки в поставках, коррупция и условия некоторых экспериментов сократили число ГЭККов на Убежище, либо они вовсе исчезли. Условно Убежища делятся на две группы. Меньшая — контрольные Убежища без экспериментов, действительно созданные для выживания населения. В основной группе Убежищ будут проводиться эксперименты с чёткими условиями. Количество обитателей стандартного Убежища — около тысячи человек, иные цифры обусловлены экспериментами. Результаты предварительных учений по заселению Убежищ показали крайне низкую их эффективность. Из-за частых сигналов тревоги люди перестали оперативно на них реагировать. По нашим прогнозам, когда начнутся ядерные атаки, наполненность некоторых Убежищ с высокой вероятностью будет неидеальной. Также я обязан предупредить, что у вас нет возможности заселиться в некоторые Убежища, даже несмотря на ваши уважаемые заслуги перед Родиной. Это в первую очередь касается правительственного бункера «Уайтспринг», Контрольного Убежища номер 0 и Корпоративного Убежища сотрудников Vault-Tec. По очевидным причинам не могу предоставить вам и демонстрационные, учебные, суперсекретные и частные Убежища.

Как устроены Убежища

Лучшие умы Vault-Tec трудились над тем, чтобы Убежища стали для вас уютным новым домом.

Предлагаю вам короткую экскурсию по стандартному Убежищу. Планировка может отличаться в зависимости от штата и региона.

Тамбур

Как известно, дом начинается с вешалки, ха-ха! Наш постъядерный дом начинается с надёжной гермодвери и буферной зоны — они защищают Убежище от радиации и прочего тлетворного воздействия. Внешняя дверь в форме шестерни модели Seal-N-Safe Vault No. 343 установлена в большинстве Убежищ Vault-Tec и обладает толщиной четыре фута. По исследованиям Vault-Tec, вероятность разрушения двери при прямом попадании ядерной ракеты — всего 2%! Дверь — единственный вход, связывающий Убежище с ужасным, небезопасным внешним миром. Открытие двери оперируется компьютерными консолями, коды от которых известны только смотрителю Убежища и (иногда) его доверенным лицам. Это необходимо для выживания Убежища.

Жилые помещения

В тесноте да не в обиде — это не про Убежища Vault-Tec. Базовый жилой блок охватывает площадь 20 тысяч квадратных футов. Интерьеры семейных квартир и общественных зон соответствуют стандартам современного дизайна, красивы и уютны. Как только вы увидите их своими глазами, вам тут же захочется свить в них семейное гнёздышко и пригласить соседей на барбекю, уверяю! Конечно, специалисты Vault-Tec позаботились о вашем комфорте — все Убежища оснащены фирменной техникой корпорации. Перечисление займёт недели!

Упомяну, пожалуй, искусственное солнце Simu-Sun (гарантирует выработку витамина D, ровный загар и ноль ожогов) и клининг-систему «Полосос», помогающую поддерживать в Убежище чистоту. Ваша вторая половинка наверняка придёт в восторг от кухонной системы «Кулинар-3000» в жилых отсеках, а детей за уши не оттащишь от «Веселотрона». Скажу по секрету, к моменту заселения Убежищ в «Веселотрон» будут загружены новейшие эксклюзивные выпуски комикса «Грогнак-варвар» и 50 новых вестернов с Говардом Купером — их снимают специально для каталога развлечений прямо сейчас.

Сердце любого из Убежищ, конечно же, атриум! Здесь будет протекать вся социальная жизнь: собрания, вечеринки, концерты, свадьбы, праздники. Кафетерий, конференц-зал, многоярусный ангар — независимо от формы, атриум станет центром притяжения для любого жителя.

Командный Центр

Если атриум — это сердце, то командный центр — мозг и глаза Убежища. Отсюда мудрые и квалифицированные смотрители будут управлять им и следить за порядком и безопасностью. Здесь находится пост смотрителя, компьютерная лаборатория, управление системой очистки воды, оружейная. Часто архитектура уровня, на котором расположен командный центр, предполагает и размещение компьютерного ядра (ИИ Убежища), цифровой библиотеки, образовательного центра, зала заседаний и складов.

Лазарет

Немаловажная зона, где заболевшие жители найдут исцеление. Лазарет Убежища оснащён медицинской лабораторией, автодоком, а дежурный медик будет круглосуточно нести свой пост. Здесь вылечат всё: от простуды и вывихов до тяжёлых переломов и отравлений. Но вам вряд ли придётся часто сюда наведываться — Убежища предоставляют всё для вашего физического и душевного здоровья!

Чтобы составить более полное представление об обустройстве Убежищ, Vault-Tec настоятельно советует посетить официальную выставку «Убежище Завтрашнего дня» в Технологическом музее Вашингтона, аттракцион «Среди звёзд» в парке «Нюка-ворлд» в Массачусетсе и Демонстрационное Убежище в Лос-Анджелесе.

Совершенно секретная информация Нет, серьёзно, странно рассчитывать, что даже такая потрясающая корпорация, как наша, может обустроить пятизвёздочные подземные отели для миллионов людей на десятки лет. Поэтому позвольте несколько уточнений. Хоть наши испытания и доказали надёжность гермодверей Убежища, мы, конечно же, не создавали полную симуляцию неблагоприятных условий. Сами подумайте, как бы мы незаметно взорвали возле двери ядерную боеголовку? А как предположить, что дверь кто-то захочет вырвать или тем более взломать снаружи? Привидения? Нонсенс! Разумеется, планировка Убежища зависит от того, какой эксперимент в нём действует. Выход не всегда один, дверь не всегда, скажем так, новейшей модели, где-то умышленно нет защитной воздушной зоны, а где-то вход дополнительно спрятан и усилен. Если эксперимент предполагает, что в одном отсеке должны жить пять семей или все должны обедать в туалете, так оно и будет. Всё ради научных данных и будущего человечества! Все техники, инженеры и охранники Убежища — обученный персонал Vault-Tec и её подрядчиков. Смотрители Убежищ проходят специальную подготовку в учебных центрах и университетах корпорации, таких как Моргантаунский университет. Каждый смотритель должен уметь практически всё: работать с секретными данными, совершать судопроизводство, лечить обитателей и проводить хирургические операции, поддерживать психологическое и физическое здоровье жителей всех возрастов (опционально), участвовать в воспитании детей-сирот, следить за переработкой органики, производством пищи и очищением воды в Убежище, охранять арсенал и управлять выдачей оружия, инициировать экстренные протоколы (карантин, децимацию, выживание путём каннибализма). В зависимости от характера эксперимента смотритель может быть посвящён в него полностью или частично либо не знать о нём ничего. Предполагается, что после начала войны первые смотрители большинства Убежищ будут иметь каналы связи с правительством и отчитываться ему о ходе экспериментов. «Анклав» также сможет посылать сигналы и сообщения в Убежища в одностороннем порядке — например, открывать гермодверь или сообщать смотрителю, что на поверхности снова безопасно. У многих контрольных Убежищ, в которых эксперименты проводиться не будут, есть установленные правительством даты разблокирования дверей. Не все смотрители поставлены об этом в известность. Небольшой дисклеймер о здравоохранении: несмотря на многочисленные предварительные симуляции жизни в Убежищах, Vault-Tec снимает с себя ответственность за возникновение любых новых физических и ментальных заболеваний в условиях изоляции. У нас есть данные, что в некоторых случаях у жителей могут развиваться агорафобия и депрессивный синдром Убежища. Все курсы антидепрессантов включены в ваш пожизненный контракт резидента Убежища, то же относится к вашим потомкам.

Каталог Убежищ

Вот мы и добрались до главного блюда! Перед вами каталог Убежищ: в нём можно выбрать, где провести остаток жизни. Как я и обещал, здесь есть секретные сведения. Для вашего удобства каталог разделён на условные категории, они помогут быстрее сориентироваться. Список неполный, так как некоторые Убежища всё ещё в разработке и данных о них мало даже у меня, прошу проявить понимание.

Убежища Премиум-Комфорт (контрольные убежища, без экспериментов)

В этих тайниках надёжно спрятаны семена новой цивилизации. Никаких научных исследований, но это не значит, что гермодверь будет закрыта вечно.

Совершенно секретная информация Убежище 13

Локация: гора Уитни, национальный парк Секвойя, Калифорния

Предиктивная модель будущего: Убежище 13 должно оставаться запечатанным, но вышедший из строя водяной чип вынудит смотрителя выбрать одного из жителей, чтобы найти на поверхности новый. Несмотря на то что Избранного в результате изгонят, его выход на поверхность побудит многих жителей 13-го также покинуть Убежище и основать поселение Арройо. Остатки будут убиты или похищены «Анклавом». Убежище 76

Локация: Аппалачи, Западная Вирджиния

Предиктивная модель будущего: дверь этого убежища автоматически откроется в 2097 году, одной из первых. Обитатели 76-го сыграют значительную роль в возрождении региона. Убежище 3

Локация: Лас-Вегас, Невада

Предиктивная модель будущего: Убежище должно оставаться закрытым, но неисправности в системе водоснабжения заставят жителей начать торговлю с поверхностью. Убежище будет захвачено бандой рейдеров «Черти». Убежище 8

Локация: Северо-западная Невада

Предиктивная модель будущего: дверь убежища откроется по расписанию. Жители воспользуются Г.Е.К.К. и построят Город-Убежище.

Убежища Стандарт (в принципе, жить можно)

Эксперименты в этих убежищах потенциально успешны, пагубно влияют только на некоторый процент обитателей, либо предиктивные модели их судьбы вполне позитивны.

Совершенно секретная информация Убежище 4

Локация: Лос-Анджелес, Калифорния

Суть эксперимента: скрестить людей с радиационно устойчивыми созданиями для выведения нового вида, изучить влияние радиации на людей и животных.

Предиктивная модель будущего: Жертвы эксперимента взбунтуются и убьют своих мучителей. Убежище продолжит функционировать как мирный приют для всех нуждающихся странников пустошей. Убежище 15

Локация: Южная Калифорния

Суть эксперимента: населить Убежище 15 представителями разнородных этнических и религиозных групп. Открытие гермодверей запланировать на дату спустя 50 лет после ядерной войны, но специально отложить на несколько десятилетий. Предиктивная модель будущего: когда двери откроются, часть жителей образует рейдерские банды «Ханы», «Гадюки», «Шакалы», а часть создаст город Шейди-Сэндс, впоследствии центр Новой Калифорнийской Республики. Убежище 21 Локация: Лас-Вегас, Невада Суть эксперимента: исследовать влияние азартных игр на психику. Все споры и трения в Убежище необходимо решать с помощью азартных игр. Предиктивная модель будущего: жители успешно пробудут в Убежище пару сотен лет, пока Роберт Хаус, экс-глава корпорации «РобКо», не выиграет Убежище в блэкджек. Оно превратится в отель. Убежище 29

Локация: Западное побережье

Суть эксперимента: заселить Убежище исключительно вздорными богатыми подростками из старших классов элитных школ. Убежища 31, 32,33

Локация: Санта-Моника, Лос-Анджелес, Калифорния

Суть эксперимента: триумвират Убежищ, сообщённых между собой. Подлинная суть эксперимента особо засекречена. Убежище 31 содержит криокамеры, в которых будут спать сотрудники Vault-Tech. Управляется оно механизированным мозгом одного из топ-менеджеров корпорации. Сотрудники будут периодически пробуждаться и становиться смотрителями убежищ 32 и 33. Жители Убежищ 32 и 33 смогут заключать между собой браки, но от них скроют правду об Убежище 31. Предиктивная модель будущего: жители Убежища 32 узнают правду об Убежище 31 и поднимут бунт. Все погибнут в сражениях, от голода или покончат с собой. Позже 32-е Убежище будет заново заселено жителями 33-го. Убежище 75

Локация: Малден, Массачусетс

Суть эксперимента: социальный и медицинский эксперимент с евгенистической программой, предполагающей превращение молодых людей в идеальных солдат.

Предиктивная модель будущего: подопытные убьют исследователей. Убежище станет базой банды наёмников «Стрелки». Убежище 81

Локация: Бостон, Массачусетс

Суть эксперимента: группа учёных, скрытая от жителей Убежища, тайно ставит над ними эксперименты в целях вывести универсальную вакцину от всех болезней. Смотритель знает об эксперименте.

Предиктивная модель будущего: смотритель решит саботировать эксперимент и навсегда запрёт учёных в их части Убежища. Учёные продолжат ставить эксперименты на кротокрысах, затем скончаются. Общество Убежища продолжит успешно функционировать. Убежище 114

Локация: Бостон, Массачусетс

Суть эксперимента: заселить в Убежище только сверхбогатых людей, лишить их привычного образа жизни и заставить влачить нищенское существование под присмотром некомпетентного смотрителя.

Предиктивная модель будущего: из-за коррупционного мошенничества Убежище так и не будет достроено. Станет базой преступной группировки «Гангстеры». Убежище 118

Локация: о. Маунт Дезерт, Мейн

Суть эксперимента: 300 жителей Убежища получат всю власть и будут жить сверхроскошно, в то время как остальные будут терпеть лишения в отгороженном гетто.

Предиктивная модель будущего: из-за нехватки средств Vault-Tec не успеет завершить строительство бедного гетто. Богачи заселятся в Убежище и через некоторое время превратят себя в роботизированные мозги, чтобы обрести бессмертие. Убежище 27

Локация: засекречена

Суть эксперимента: Убежище будет перенаселено — вместо оптимальной тысячи в нём окажутся две тысячи обитателей.

Убежище 36

Локация: засекречена

Суть эксперимента: пищевые генераторы будут производить только жидкую серую кашицу.



Убежище 42

Локация: засекречена

Суть эксперимента: все лампочки в Убежище будут иметь мощность не более 40 Ватт. Убежище 53

Локация: засекречена

Суть эксперимента: вся техника в Убежище будет ломаться каждые несколько месяцев. Частые поломки и вынужденные ремонтные работы проверят стрессоустойчивость обитателей. Убежище 55

Локация: засекречена

Суть эксперимента: нет никаких развлекательных медиа. Убежище 56

Локация: засекречена

Суть эксперимента: нет никаких развлекательных медиа, кроме записей выступлений очень плохого стендап-артиста.



Убежище 68

Локация: засекречена

Суть эксперимента: заселить в Убежище 999 мужчин и 1 женщину. Убежище 69

Локация: засекречена

Суть эксперимента: заселить в Убежище 999 женщин и 1 мужчину. Убежище 70

Локация: засекречена

Суть эксперимента: все устройства по производству комбинезонов сломаются через полгода после заселения жителей в Убежища. Взять новую одежду будет практически неоткуда. Убежище 84

Локация: засекречена

Суть эксперимента: каждый год жители Убежища будут проводить голосование, чтобы выгнать на поверхность обитателя, представляющего наибольшую угрозу обществу. Убежище 109

Локация: засекречена

Суть эксперимента: богатое Убежище, набитое довоенными косметическими и бытовыми товарами, одеждой и едой. Убежище 29

Локация: Колорадо

Суть эксперимента: заселить в Убежище 29 людей младше 15 лет. Их родителей перераспределить по другим Убежищам.

Убежища Эксклюзив (скорее всего, смертельны)

Здесь — самые любопытные, передовые, будоражащие эксперименты специалистов Vault-Tec. Жизнь в этих Убежищах точно будет полна сюрпризов, скучать не придётся. Выживание не гарантировано.

Совершенно секретная информация Убежище 11

Локация: пустыня Мохаве, Невада

Суть эксперимента: обитатели Убежища будут регулярно выбирать самого опасного для общества человека и приносить его в жертву.

Предиктивная модель будущего: бунт несогласных с жертвоприношениями приведёт к гибели практически всего населения Убежища.

Убежище 12

Локация: Бейкерсфилд, Калифорния

Суть эксперимента: изучить постоянно возрастающее воздействие радиации на человеческий организм. Дверь Убежища нужно спроектировать так, чтобы она не закрывалась полностью.

Предиктивная модель будущего: жители Убежища превратятся в разумных гулей и создадут город Некрополис. Убежище 19

Локация: пустыня Мохаве, Невада

Суть эксперимента: искусственно подогревать среди жителей Убежища паранойю и сеять недоверие. Всё общество поделить на противоборствующие группы «Красные» и «Синие».

Предиктивная модель будущего: у многих жителей разовьётся острый психоз. В конце концов они покинут Убежище, и его займёт банда «Подрывники». Убежище 22

Локация: пустыня Мохаве, Невада

Суть эксперимента: генные модификации флоры и фауны.

Предиктивная модель будущего: все жители будут заражены мутировавшими грибными спорами и превратятся в чудовищ. Убежище 34

Локация: пустыня Мохаве, Невада

Суть эксперимента: дать обитателям безлимитный доступ к огромному оружейному арсеналу.

Предиктивная модель будущего: они решат поставить замки на оружейную и ограничить доступ населения к оружию. Группа несогласных покинет Убежище и образует племя Бумеров. В Убежище вспыхнет восстание, в результате которого будет повреждён реактор. Все жители или умрут, или превратятся в диких гулей. Убежище 51

Локация: Западная Вирджиния

Суть эксперимента: смотрителя из числа жителей выберет ИИ ZAX.

Предиктивная модель будущего: ИИ доведёт до абсурда систему выбора и начнёт придумывать испытания и манипуляции, которые заставят жителей убивать друг друга. Убежище 77

Локация: засекречена

Суть эксперимента: в этом Убежище предполагается только один житель. Компанию ему составит коробка марионеток. Убежище 87

Локация: Северо-Восточная Вирджиния

Суть эксперимента: исследовать влияние вируса ВРЭ (FEV) на людей.

Предиктивная модель будущего: все жители превратятся в супермутантов. Убежище 92

Локация: Олни, Мэрилэнд

Суть эксперимента: использовать белый шум, чтобы повысить уровень человеческой агрессии.

Предиктивная модель будущего: все обитатели сойдут с ума и переубивают друг друга. Убежище займут болотники. Убежище 94

Локация: Западная Вирджиния

Суть эксперимента: проверить, может ли существовать пацифистское общество в условиях постапокалипсиса. Все жители Убежища, кроме одного сотрудника Vault-Tec, — представители мирной религиозной общины.

Предиктивная модель будущего: сотрудник Vault-Tec провалит эксперимент и попытается убедить жителей в необходимости вооружиться для самозащиты. Он потерпит неудачу, и всё население вырежут агрессивные жители поверхности. Убежище 95

Локация: Массачусетс

Суть эксперимента: заселить Убежище людьми, страдающими тяжёлой наркотической зависимостью, и тестировать на них экспериментальные методы лечения. После исцеления сообщить зависимым о тайнике с наркотиками где-то в Убежище.

Предиктивная модель будущего: вышедшие из рехаба наркоманы переубивают друг друга за дозу. Впоследствии Убежище превратится в базу Стрелков. Убежище 96

Локация: Западная Вирджиния

Суть эксперимента: организовать исследовательский центр для изучения мутировавшей флоры и фауны, проводить генетические эксперименты для создания антимутационных механизмов. В Убежище поселить всего пять учёных, которых будет контролировать автоматическая охранная система.

Предиктивная модель будущего: обитатели попытаются саботировать эксперимент и будут убиты. Мутанты, выведенные в лаборатории, начнут выходить на поверхность. Убежище 101

Локация: Вирджиния

Суть эксперимента: дать смотрителю неограниченную власть и навсегда оставить Убежище запечатанным.

Предиктивная модель будущего: смотритель Альфонс Альмодовар начнёт тайно отправлять исследовательские группы на поверхность и пригласит в Убежище жителя поверхности в качестве доктора. После побега одного из обитателей общество охватит гражданская война. Убежище 106

Локация: Северо-Восточная Вирджиния

Суть эксперимента: сделать так, чтобы в воздух Убежища постоянно поступали психоактивные вещества.

Предиктивная модель будущего: общество Убежища охватит мания насилия. Убежище 108

Локация: Мэриленд

Суть эксперимента: изучить кризис власти. Всех смотрителей выбрать из числа неизлечимо больных, системе энергоснабжения отвести срок работы 20 лет. Убрать из Убежища развлекательные материалы и в тройном объёме поставить оружие. Укомплектовать Убежище клонировальным аппаратом.

Предиктивная модель будущего: в конце концов Убежище захватят клоны одного из обитателей. Убежище 111

Локация: Сэнкчуари Хиллс, Массачусетс

Суть эксперимента: изучить длительное воздействие криогенного сна на человеческий организм.

Предиктивная модель будущего: в результате бунта Охраны сигнал об открытии двери от «Анклава» так и не будет получен. Из Убежища выкрадут младенца, и все, кроме его родителя, погибнут из-за поломки криокамер. Убежище 112

Локация: Вирджиния

Суть эксперимента: погрузить всех обитателей Убежища в виртуальную реальность, которую будет контролировать смотритель. Эксперимент придуман смотрителем с садистскими наклонностями. Убежище 43

Локация: засекречена

Суть эксперимента: поселить в Убежище 20 мужчин и 10 женщин, дать дикой пантере свободно разгуливать по нему. Убежище 44

Локация: засекречена

Суть эксперимента: создать в Убежище потайной уровень и проводить на нём генетические эксперименты над животными.

Предиктивная модель будущего: секретный уровень будет использовать слишком много энергии и выведет из строя остальные жилые помещения Убежища. Все обитатели погибнут, Убежище будет заселено генетически изменёнными плодами экспериментов. Убежище 6

Локация: засекречена

Суть эксперимента: каждый день облучать Убежище небольшими дозами радиации.

Предиктивная модель будущего: все жители Убежища превратятся в диких гулей.

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Рад сообщить, что наша презентация подошла к концу. Надеюсь, эта информация поможет выбрать Убежище вашей мечты! Vault-Tec гарантирует: вы останетесь довольны и заселитесь в новый дом вовремя. Наша корпорация никогда не врёт.

P.S. Возврат средств не осуществляется.