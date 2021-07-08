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    Новости

    Энди Серкис озвучит романы «Властелин колец»

    8 июля 2021
    08.07.2021
    98
    0 минут на чтение
    Энди Серкис озвучит романы «Властелин колец»

    Издательство HarperCollins анонсировало выход новой аудиоверсии «Властелина колец». На этот раз чтецом трилогии стал сам Энди Серкис.

    На эту идею издательство подтолкнула прошлогодний благотворительный стрим артиста — в течение 11 часов Серкис читал «Хоббита». Мероприятие помогло собрать более 300 тысяч фунтов. Позже с актёром связался продюсер ID Audio Гэррик Хейгон и вместе они выпустили аудиоверсию «Хоббита». Теперь та же команда совместно с издательством работает над «Властелином колец».

    Я бы посчитал себя тем, кто любит вызовы… Прогуляться по Средиземью спустя более чем 20 лет после моего первого приключения в тех землях и испытать всё это вновь (на этот раз в течение многих недель в одиночестве в звуковой кабине) — всё это принесло мне в равной степени ощущения чистой радости, абсолютного безумия, безмерного удовольствия, психологической и физической усталости, с которыми я никогда не сталкивался ранее.

    Энди Серкис, актёр

    На YouTube можно найти фрагменты того 11-часового стрима, а также отрывки из изданной аудиокниги по «Хоббиту».

    «Властелин колец» в исполнении Серкиса поступит в продажу осенью. 16 сентября его можно будет скачать с цифровых площадок, а 14 октября на полках появятся CD.

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