Эрен Йегер против Райнера — вышел новый трейлер финала «Атаки титанов»

В сети появился полноценный трейлер второй половины четвертого и заключительного сезона «Атаки титанов» (в оригинале Shingeki no Kyojin).

Первая часть закончилась на внезапном штурме острова Парадиз армией и титанами Марлии, а в продолжении мы узнаем, чем это обернулось, и что задумал на самом деле Эрен Йегер.

За производство отвечает студия MAPPA. В кресле режиссера Юитиро Хаяси («Дорохэдоро»), дизайном персонажей занимается Томохиро Киси («Тетрадь дружбы Нацумэ»), а музыку напишут Хироюки Савано и Кота Ямамото, работавшие над «Семи смертными грехами».

Аниме-сериал вернется на экраны 9 января 2022 года — в России его можно будет посмотреть на Crunchyroll.