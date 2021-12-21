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    Новости

    Эрен Йегер против Райнера — вышел новый трейлер финала «Атаки титанов»

    21 декабря 2021
    21.12.2021
    114
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    трейлер финала «Атаки титанов»

    В сети появился полноценный трейлер второй половины четвертого и заключительного сезона «Атаки титанов» (в оригинале Shingeki no Kyojin).

    Первая часть закончилась на внезапном штурме острова Парадиз армией и титанами Марлии, а в продолжении мы узнаем, чем это обернулось, и что задумал на самом деле Эрен Йегер.

    За производство отвечает студия MAPPA. В кресле режиссера Юитиро Хаяси («Дорохэдоро»), дизайном персонажей занимается Томохиро Киси («Тетрадь дружбы Нацумэ»), а музыку напишут Хироюки Савано и Кота Ямамото, работавшие над «Семи смертными грехами».

    Аниме-сериал вернется на экраны 9 января 2022 года — в России его можно будет посмотреть на Crunchyroll.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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