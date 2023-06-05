«Эти существа меняются» — новый тизер «Птичьего короба: Барселона»

Netflix опубликовал новый тизер-трейлер испанского спин-оффа «Птичьего короба» с подзаголовком «Барселона».

События разворачивается в постапокалиптическом мире, который населяют существа, заставляющие людей кончать жизнь самоубийством одним лишь взглядом

А в центре сюжета спин-оффа мужчина Себастьян и его дочь Анна, которые пытаются выжить в Барселоне.

За постановку отвечают братья Алекс и Давид Пасторы, снявшие триллер «Носители». А главные роли исполнили Марио Касас («Три метра над уровнем неба»), Алехандра Ховард («Явление») и Джорджина Кэмпбелл («Варвар»).

Премьера состоится 14 июля.