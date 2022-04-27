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    Новости

    fanzon переиздаст трилогию «Квантовый вор» Ханну Райаниеми

    27 апреля 2022
    27.04.2022
    697
    0 минут на чтение

    Издательство fanzon несёт благие вести. Команда перевыпустит на русском языке трилогию Ханну Райаниеми «Квантовый вор». Её действие разворачивается в далёком постгуманистическом будущем, вот только людьми здесь по-прежнему движут всё те же самые простые мотивы: коварство, месть и зависть.

    Для первого тома уже готова обложка и суперобложка. Его планируют выпустить в июне.

    fanzon переиздаст трилогию «Квантовый вор» Ханну Райаниеми 1 fanzon переиздаст трилогию «Квантовый вор» Ханну Райаниеми 2

    Никто не знает происхождения Жана ле Фламбера, преступника постчеловеческого общества, взломщика интеллекта, дерзкого мошенника и афериста. Зато его преступления на слуху по всей Гетерархии — от проникновения в обширный «Зевс-мозг» Внутренней Системы с целью похищения мыслей, до кражи редких земных антикварных предметов у аристократов Шагающих городов Марса. Однако даже Жан не застрахован от ошибок и теперь он заключен в огромную виртуальную тюрьму архонтов Аксельрода — «Дилемма», где вынужден вести бесконечную игру против своих же бесчисленных двойников. Череду преследующих Жана нескончаемых смертей, неудач и попыток сотрудничества нарушает прибытие Миели и ее паучьего корабля «Перхонен». Миели предлагает ему шанс обрести свободу и былые способности, но с одним условием — ле Фламбер должен совершить ограбление, которое не смог провернуть в прошлом.

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    Ханну Райаниеми «Квантовый вор»

     Андрей Зильберштейн (1979–2017) |  09.07.2017

    Несмотря на недостатки, это один из ярчайших НФ-романов последних лет, который вобрал в себя всё лучшее от современной западной фантастики.

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