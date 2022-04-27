fanzon переиздаст трилогию «Квантовый вор» Ханну Райаниеми

Издательство fanzon несёт благие вести. Команда перевыпустит на русском языке трилогию Ханну Райаниеми «Квантовый вор». Её действие разворачивается в далёком постгуманистическом будущем, вот только людьми здесь по-прежнему движут всё те же самые простые мотивы: коварство, месть и зависть.

Для первого тома уже готова обложка и суперобложка. Его планируют выпустить в июне.

Никто не знает происхождения Жана ле Фламбера, преступника постчеловеческого общества, взломщика интеллекта, дерзкого мошенника и афериста. Зато его преступления на слуху по всей Гетерархии — от проникновения в обширный «Зевс-мозг» Внутренней Системы с целью похищения мыслей, до кражи редких земных антикварных предметов у аристократов Шагающих городов Марса. Однако даже Жан не застрахован от ошибок и теперь он заключен в огромную виртуальную тюрьму архонтов Аксельрода — «Дилемма», где вынужден вести бесконечную игру против своих же бесчисленных двойников. Череду преследующих Жана нескончаемых смертей, неудач и попыток сотрудничества нарушает прибытие Миели и ее паучьего корабля «Перхонен». Миели предлагает ему шанс обрести свободу и былые способности, но с одним условием — ле Фламбер должен совершить ограбление, которое не смог провернуть в прошлом.