Финал «Дозоров» Сергея Лукьяненко выйдет ориентировочно весной 2022-го

Писатель Сергей Лукьяненко у себя в соцсетях и в интервью «Известиям» рассказал о ближайших планах на роман «Вечный дозор», который завершит цикл фантаста про Иных.

В 2019-м Лукьяненко опубликовал пролог и первую главу из романа, но с тех пор он переключался на другие работы, включая постапокалиптический цикл «Изменённые». Теперь фантаст планирует закончить«Вечный дозор» к Новому году, чтобы книгу издали весной 2022-го.

На самом деле книга на четверть уже написана. Если всё пойдет нормально, не будет никаких форс-мажорных ситуаций и творческих кризисов — а я постараюсь, чтобы их не было, — то закончу ее в этом году. К ноябрю-декабрю, но закончу. А выйдет она, наверное, в мае. Вряд ли ее будут долго мариновать. из интервью «Известиям»

Писатель также рассказал, что в работе на разных этапах новые экранизации. Права на «Кваzи» у немецкого продюсера, но снимать планируют в России — с прицелом на западный рынок.

Также недавно стало известно, что авторы экранизации «КваZи» искали финансирование на онлайн-рынке аудиовизуального контента Key Buyers Event, который организован «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и других креативных департаментов.

По «Дозорам» есть определённые планы и движение, но «ничего конкретного» Лукьяненко пока сказать не может.

Ныне в цикл «Дозоры» входит шесть романов, «Вечный» должен стать заключительным. В рамках циклах также выходили сборники рассказов.