Фото: первое изображение «тени» сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути

Астрофизики проекта «Телескоп горизонта событий» во время прямого эфира показали первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути, что подтвердило одно из ранних предположений.

Астрономы убедились, что объект в центре галактики — действительно сверхмассивная чёрная дыра. Полученное изображение позволяет строит предположения о работе подобных гигантов, которые находятся в центрах большинства галактик. Изображение было воссоздано исследовательской командой, которая использовала сеть радиотелескопов по всему миру.

Ранее учёные лишь наблюдали звёзды, вращающиеся вокруг чего-то невидимого, небольшого и очень массивного в центре Млечного Пути. Было предположение, что объект, известный как Стрелец А*, — это чёрная дыра. Изображение это подтвердило.

Учёные подчёркивают, что саму чёрную дыру увидеть нельзя, но можно различить «тень» — тёмную центральную область, окружённую кольцевой структурой. Изображение фиксирует захваченный мощной гравитацией свет. Сила гравитация этой чёрной дыры в четыре миллиона раз превышает силу гравитации Солнца.

Расстояние до чёрной дыры — 27 тысяч световых лет.