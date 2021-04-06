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    Новости

    Фото: первые кадры фильма Slumberland про мир снов. С Джейсоном Момоа

    6 апреля 2021
    Кот-император
    06.04.2021
    1031
    0 минут на чтение

    Netflix поделился двумя кадрами будущего высокобюджетного фэнтези-фильма Slumberland.

    Картину снимает Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры», «Я — легенда», «Константин»), а главную роль исполняет Джейсон Момоа. Ранее дуэт работал вместе в сериале для Apple TV+ «Видеть». Сценарий написали Давид Гийон и Майкл Хандельман («Ночь в музее: Секрет гробницы» и «Ужин с придурками»).

    Фото: первые кадры фильма Slumberland про мир снов. С Джейсоном Момоа Фото: первые кадры фильма Slumberland про мир снов. С Джейсоном Момоа 1

    Вторую главную роль в фильме сыграла Марлоу Баркли («Родители-одиночки»). Также в касте задействованы Кайл Чандлер («Манчестер у моря», «Операция „Арго“», «Огни ночной пятницы») и Крис О’Дауд («Дом странных детей мисс Перегрин»).

    Фильм основан на серии старых-старых стрипов Little Nemo in Slumberland американского карикатуриста и аниматора Уинзора Маккея. В центре сюжета девочка Нема отправляется в волшебные земли на поиски своего отца. А помогает ей в этом таинственный рогатый получеловек-полумонстр. Каждое путешествие — это поход по стране снов.

    Премьера запланирована на 2022 год.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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