Фото: первые кадры фильма Slumberland про мир снов. С Джейсоном Момоа

Netflix поделился двумя кадрами будущего высокобюджетного фэнтези-фильма Slumberland.

Картину снимает Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры», «Я — легенда», «Константин»), а главную роль исполняет Джейсон Момоа. Ранее дуэт работал вместе в сериале для Apple TV+ «Видеть». Сценарий написали Давид Гийон и Майкл Хандельман («Ночь в музее: Секрет гробницы» и «Ужин с придурками»).

Вторую главную роль в фильме сыграла Марлоу Баркли («Родители-одиночки»). Также в касте задействованы Кайл Чандлер («Манчестер у моря», «Операция „Арго“», «Огни ночной пятницы») и Крис О’Дауд («Дом странных детей мисс Перегрин»).

Фильм основан на серии старых-старых стрипов Little Nemo in Slumberland американского карикатуриста и аниматора Уинзора Маккея. В центре сюжета девочка Нема отправляется в волшебные земли на поиски своего отца. А помогает ей в этом таинственный рогатый получеловек-полумонстр. Каждое путешествие — это поход по стране снов.

Премьера запланирована на 2022 год.