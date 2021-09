Free League выпустит настольную ролевую игру Blade Runner RPG — на движке «Точка отсчёта»

Издательство Free League анонсировало новую настольную ролевую игру. На этот раз компания, известная по Alien RPG, Mutant Year Zero, Tales from the Loop и другим играм, взялась за игру по вселенной Bladerunner («Бегущий по лезвию»).

В анонсе не так много подробностей. Игроки возьмут на себя роли охотников на репликантов из отделения полиции Лос-Анджелеса. У каждого будут уникальные черты личности, специальности и воспоминания (на этом слове — отдельный акцент). Авторы описывают ключевые темы игры: научно-фантастический экшен, корпоративные интриги, экзистенциальная драма героев и моральные конфликты. В книгу войдут также правила, позволяющие создать и персонажей кроме Бегущий по лезвию.

Механика будет основана на движке «Точка отсчёта» (Year Zero Engine).

Релиз игры намечен на 2022-й.

Игры Free League на русском выпускает «Студия 101». Недавно издательство локализовало книгу правил «Чужой».

В рамках франшизы вышло два фильма, три короткометражки, комикс. И скоро выйдет аниме-сериал «Чёрный лотос».