Гастрономические ритуалы в предзаказе кулинарной книги по мифам Лавкрафта

CrowdRepublic совместно с издательством «ХлебСоль» открыли предзаказ на ещё одну книгу рецептов — на этот раз по вселенной мифов Ктулху! Называется она «Некрономномном». Да, это не шутка и не апрельский розыгрыш.

В загадочный гримуар вошли 50 рецептов, включая основные блюда, закуски, напитки и прочее. К каждому прилагается ритуальная схема, надписи на полях и выдержки из оккультных записей.

Ингредиенты здесь называются биоматериалами или жертвами, а способы приготовления — ритуалами воплощения, процедурами, даже осквернением. На состаренных страницах, исполосованных следами чьих-то когтей, вы найдете блюда из лунных тварей, пингвинов-альбиносов и таких ингредиентов, которые нельзя называть.

Книга получила свыше 3880 отзывов на Amazon, а ей рейтинг составил 4,8 балла.

Развороты

Объём — 208 страниц. «Ранние пташки» могут заказать книги по 1150 рублей, отправка начнётся в феврале. В рамках кампании ещё можно заказать книги-игры по «Мифам Ктулху», а также артбук «Ужас Аркхэма».