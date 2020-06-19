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    Геймплей и подробности Star Wars: Squadrons

    19 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    19.06.2020
    3534
    1 минут на чтение
    Геймплей и подробности Star Wars: Squadrons 5

    EA Motive в рамках презентации EA Play представила первый геймплей Star Wars: Squadrons, а также поделилась деталями проекта. Спойлер: в трейлере игрового процесса засветила Гера из «Повстанцев»!

    При разработке студия вдохновлялась старыми летными симуляторами и опиралась на запись воздушных сражений времен Второй мировой войны. Также команда пересмотрела все «Звездные войны».

    Знакомство с «Эскадрильей» начнется с сюжетной кампании, в которой геймерам предстоит сыграть за пилотов Новой Республики и Империи.

    Действие игры разворачивается через несколько месяцев после Битвы при Эндоре, поэтому фанаты увидят космические корабли из оригинальной трилогии и «Изгоя-один». Более того, Новая Республика и Империя начала модифицировать свои звездолеты.

    У каждой стороны есть корабли четырех классов: истребители, перехватчики, бомбардировщики и поддержка.

    Одна из главных особенностей Squadrons — кабина пилота, в которой есть все необходимые для игрока датчики: радар, скорость, техническое состояние корабля, энергия и так далее. При этом у каждого звездолета собственный дизайн — как снаружи, так и внутри.

    Геймплей и подробности Star Wars: Squadrons 4

    На старте геймерам будут доступны 50 компонентов для улучшения космического корабля, влияющие на полеты, а также различные косметические предметы. При этом их можно разблокировать в процессе игры.

    Кроме того, EA Motive представила два многопользовательских режима: «Воздушные битвы» и «Битвы флотилий». Оба рассчитаны на 10 игроков (по 5 на каждую сторону). Однако во втором можно сразиться против ИИ.

    Новые скриншоты:

    Геймплей и подробности Star Wars: Squadrons 6 Геймплей и подробности Star Wars: Squadrons 7 Геймплей и подробности Star Wars: Squadrons 8 Геймплей и подробности Star Wars: Squadrons 9

    Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября 2020 года на PS4, Xbox One и ПК. Разработчики обещают, что между платформами будет кроссплей.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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