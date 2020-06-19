Геймплей и подробности Star Wars: Squadrons

EA Motive в рамках презентации EA Play представила первый геймплей Star Wars: Squadrons, а также поделилась деталями проекта. Спойлер: в трейлере игрового процесса засветила Гера из «Повстанцев»!

При разработке студия вдохновлялась старыми летными симуляторами и опиралась на запись воздушных сражений времен Второй мировой войны. Также команда пересмотрела все «Звездные войны».

Знакомство с «Эскадрильей» начнется с сюжетной кампании, в которой геймерам предстоит сыграть за пилотов Новой Республики и Империи.

Действие игры разворачивается через несколько месяцев после Битвы при Эндоре, поэтому фанаты увидят космические корабли из оригинальной трилогии и «Изгоя-один». Более того, Новая Республика и Империя начала модифицировать свои звездолеты.

У каждой стороны есть корабли четырех классов: истребители, перехватчики, бомбардировщики и поддержка.

Одна из главных особенностей Squadrons — кабина пилота, в которой есть все необходимые для игрока датчики: радар, скорость, техническое состояние корабля, энергия и так далее. При этом у каждого звездолета собственный дизайн — как снаружи, так и внутри.

На старте геймерам будут доступны 50 компонентов для улучшения космического корабля, влияющие на полеты, а также различные косметические предметы. При этом их можно разблокировать в процессе игры.

Кроме того, EA Motive представила два многопользовательских режима: «Воздушные битвы» и «Битвы флотилий». Оба рассчитаны на 10 игроков (по 5 на каждую сторону). Однако во втором можно сразиться против ИИ.

Новые скриншоты:

Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября 2020 года на PS4, Xbox One и ПК. Разработчики обещают, что между платформами будет кроссплей.