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    Новости

    Геймплей, скриншоты и детали Dragon Age: Dreadwolf

    6 февраля 2023
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    06.02.2023
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    Журналист Том Хендерсон со ссылкой на свои источники поделился некоторыми подробностями о грядущей Dragon Age: Dreadwolf.

    • В игре до сих пор нет некоторых запланированных функций и реплик персонажей;
    • Некоторые элементы мультиплеера, который вырезали из экшен-RPG, все еще «ощущаются» в текущей сборке;
    • Раньше игра немного напоминала Destiny 2 с единым хабом. Хаб при этом останется;
    • В Dreadwolf, как и в предыдущих частях, можно будет набирать компаньонов в свою команду;
    • Боевая система похожа на hack n ‘slash и напоминает таковую из Final Fantasy XV;
    • Новая Dragon Age вряд ли выйдет в 2023 году, скорее в 2024-м.

    Вскоре после этого в сети появились геймплей и скриншоты из старого билда Dragon Age: Dreadwolf с тестом боевой системы.

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    Редактор
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