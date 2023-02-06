Геймплей, скриншоты и детали Dragon Age: Dreadwolf

Журналист Том Хендерсон со ссылкой на свои источники поделился некоторыми подробностями о грядущей Dragon Age: Dreadwolf.
- В игре до сих пор нет некоторых запланированных функций и реплик персонажей;
- Некоторые элементы мультиплеера, который вырезали из экшен-RPG, все еще «ощущаются» в текущей сборке;
- Раньше игра немного напоминала Destiny 2 с единым хабом. Хаб при этом останется;
- В Dreadwolf, как и в предыдущих частях, можно будет набирать компаньонов в свою команду;
- Боевая система похожа на hack n ‘slash и напоминает таковую из Final Fantasy XV;
- Новая Dragon Age вряд ли выйдет в 2023 году, скорее в 2024-м.
Вскоре после этого в сети появились геймплей и скриншоты из старого билда Dragon Age: Dreadwolf с тестом боевой системы.
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