Геймплейный трейлер пазл-адвенчуры Doctor Who: The Edge of Reality

IGN опубликовал геймплейный трейлер видеоигры Doctor Who: The Edge of Reality, которая продолжает события другой видеоигры по «Доктору Кто» The Edge of Time (она выходила только для VR-устройств).

В этой пазл-адвенчуре игрокам предстоит разгадывать загадки, изучать разные миры и сталкиваться со знакомыми противниками — будь то далеки, киберлюди и даже плачущие ангелы. Среди знаковых героев — Десятый Доктор, озвученный Дэвидом Теннантом, и Тринадцатый Доктор, которого озвучила Джоди Уитакер.

Игра выходит на ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch 14 октября.