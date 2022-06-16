Геннди Тартаковски подписал контракт с Warner Bros. Animation

Создатель «Самурая Джека» Геннди Тартаковски подписал общий контракт с Warner Bros. Animation и Cartoon Network Studios, по условиям которого он будет работать над новыми проектами компаний, основанными как на оригинальных идеях, так и на уже существующих франшизах.

Время, проведенное мной в Cartoon Network Studios с момента ее основания, были самыми продуктивными в моей карьере. Я продолжаю работать со студией, а также привлекаю Warer Bros. Animation, вдохновившую меня стать аниматором.

Прямо сейчас Тартаковски занимается для HBO Max мультсериалом Unicorn: Warriors Eternal, у которого пока нет даты выхода. Также этим летом вернется его «Первобытный» со вторым сезоном.