Геннди Тартаковски подписал контракт с Warner Bros. Animation

Создатель «Самурая Джека» Геннди Тартаковски подписал общий контракт с Warner Bros. Animation и Cartoon Network Studios, по условиям которого он будет работать над новыми проектами компаний, основанными как на оригинальных идеях, так и на уже существующих франшизах.
Время, проведенное мной в Cartoon Network Studios с момента ее основания, были самыми продуктивными в моей карьере. Я продолжаю работать со студией, а также привлекаю Warer Bros. Animation, вдохновившую меня стать аниматором.
Прямо сейчас Тартаковски занимается для HBO Max мультсериалом Unicorn: Warriors Eternal, у которого пока нет даты выхода. Также этим летом вернется его «Первобытный» со вторым сезоном.
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