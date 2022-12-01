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    Китайская нейросеть превращает в аниме всё, что угодно

    1 декабря 2022
    Avatar photo
    01.12.2022
    2098
    1 минута на чтение

    Нейросети продолжают захватывать интернет. На этот раз в социальных сетях настоящим хитом стала китайская нейросеть от компании Tencent, которая при помощи алгоритма превращает людей, животных, вымышленных персонажей и окружение в кадры из аниме. Нейросеть сохраняет позу, но сильно меняет внешность и порой даже придумывает элементы декора.

    Как это работает?

    Нейросеть QQ Small World можно найти по этому адресу. У неё простой интерфейс, адаптированный для мобильных телефонов. Но в нём всё на китайском.

    Перед первым использованием вас попросят принять (опять же на китайском) правила использования. Tencent предупреждает, что именно вы должны обладать правами на фотографию или изображение. Если вы загрузите изображение, которое нарушит законодательство или чьи-то права, то Tencent, которая будет нести ответственность, взыщет всё с нарушителя.

    Интерфейс использует одну большую кнопку внизу

    Китайская нейросеть превращает в аниме всё, что угодно 1

    После программа предложит вам загрузить фотографию. Возможно, с первого раза алгоритм не запустится. Можете немного подождать и попробовать снова.

    Как только «Маленький мир» обработает фотографию (заметьте, что это не фильтр, так что одно изображение после обработки может давать разные результаты), загрузится страница с видеообработкой. Если вам она не нужна, то можете нажать на кнопку слева внизу. Иногда в интерфейсе она видна, а иногда нет. Находится примерно тут:

    Китайская нейросеть превращает в аниме всё, что угодно 2

    В основе «Маленького мира» — разработка китайской лаборатории ARC, которая также принадлежит Tencent. На сайте можно найти и другие алгоритмы обработки изображений.

    Лучше всего нейросети «скармливать» вертикальные фотографии. Сгодятся и горизонтальные, но программа их обрежет (как в примере с авторами и редакторами из студии).

     

     

    Примеры в сети

    Вы наверняка видели уже десятки примеров с людьми и персонажами. Но как насчёт ещё одного котика, Сандро и Скелетора?

    Китайская нейросеть превращает в аниме всё, что угодно 7

    А как насчёт кадров из сериалов?

     

     

     

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     Кот-император |  30.11.2022

    Отвечает Midjourney и авторский проект As_Directed_by.

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