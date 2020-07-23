Глава Минкульта хочет отложить «тяжелые драмы» до 2021 года

Министр культуры Ольга Любимова считает, что российские кинотеатры должны открыться с показа «светлых и простых фильмов», а «тяжелые драмы» лучше отложить до 2021 года.

По ее словам, зрители сейчас не готовы к подобным картинам. На данный момент Минкульт уже обсуждает с киносетями возможный репертуар.

Я знаю, что есть продюсеры, которые самостоятельно принимают решение и говорят, что <драмы> выйдут следующей весной, а сейчас они сделают акцент на светлых и простых фильмах.

Запрет на работу кинотеатров отменили еще 13 июля, однако разрешение на открытие им могут дать лишь власти регионов.