God of War выйдет на ПК в начале 2022 года

В Steam раньше времени появилась страница God of War 2018 года. А вскоре после этого информацию подтвердила Sony в официальном блоге компании.
У игры даже есть дата релиза — 14 января.
Ранее в сети неоднократно всплывала информация (из утечек и от инсайдеров) о том, что игра должна выйти на «боярской» платформе.
Среди особенностей порта: поддержка 4К-разрешения, технологий NVIDIA DLSS и Reflect, а также улучшенные тени и отражения.
God of War уже можно предзаказать. Цена вопроса — 3149 рублей.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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