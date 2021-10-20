God of War выйдет на ПК в начале 2022 года

В Steam раньше времени появилась страница God of War 2018 года. А вскоре после этого информацию подтвердила Sony в официальном блоге компании.

У игры даже есть дата релиза — 14 января.

Ранее в сети неоднократно всплывала информация (из утечек и от инсайдеров) о том, что игра должна выйти на «боярской» платформе.

Среди особенностей порта: поддержка 4К-разрешения, технологий NVIDIA DLSS и Reflect, а также улучшенные тени и отражения.

God of War уже можно предзаказать. Цена вопроса — 3149 рублей.