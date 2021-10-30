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    Новости

    Хотите узнать, как пахнет Warhammer 40,000? Для вас появились ароматические свечи!

    30 октября 2021
    30.10.2021
    1216
    0 минут на чтение
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    Games Workshop и Merchoid объединились для производства ароматических свечей по Warhammer 40K.

    Всего в линейке пять ароматов: свеча в стиле властелина удовольствий Слаанеш обладает «запахом иллюзий», а свеча легиона Космодесанта «Темные Ангелы» имеет «запах веры». Свеча в стиле Имперской Гвардии пахнет как «миры смерти», свеча Империи Тиранидов — с «ароматом пожирателя», а Тау — «экспансии».

    Все свечи горят примерно 22 часа и стоят $19.99. Merchoid сообщает, что они пользуются большой популярностью.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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