Хотите узнать, как пахнет Warhammer 40,000? Для вас появились ароматические свечи!

Games Workshop и Merchoid объединились для производства ароматических свечей по Warhammer 40K.
Всего в линейке пять ароматов: свеча в стиле властелина удовольствий Слаанеш обладает «запахом иллюзий», а свеча легиона Космодесанта «Темные Ангелы» имеет «запах веры». Свеча в стиле Имперской Гвардии пахнет как «миры смерти», свеча Империи Тиранидов — с «ароматом пожирателя», а Тау — «экспансии».
Все свечи горят примерно 22 часа и стоят $19.99. Merchoid сообщает, что они пользуются большой популярностью.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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