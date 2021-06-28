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    Новости

    «Империя умирает» — новый трейлер сериала «Академия» по романам Айзека Азимова

    28 июня 2021
    28.06.2021
    1018
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    Apple представила трейлер научно-фантастического сериала «Академия» по романам Айзека Азимова. Вместе с тем компания назвала его дату выхода — 24 сентября.

    В центре сюжета банда изгнанников, которые обнаруживают, что единственный способ спасти Галактическую Империю от разрушения — это бросить ей вызов.

    Когда революционер доктор Хари Селдон предсказывает надвигающееся падение Империи, он и его группа верных последователей отправляются в дальние уголки галактики, чтобы основать Академию в попытке сохранить будущее цивилизации.

    Шоураннером и исполнительным продюсером выступает Дэвид Гойер, известный по «Темному рыцарю» и «Человеку из стали».

    Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.

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    Об этом Apple рассказала в рассылке для подписчиков сервиса.

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