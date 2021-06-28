«Империя умирает» — новый трейлер сериала «Академия» по романам Айзека Азимова

Apple представила трейлер научно-фантастического сериала «Академия» по романам Айзека Азимова. Вместе с тем компания назвала его дату выхода — 24 сентября.
В центре сюжета банда изгнанников, которые обнаруживают, что единственный способ спасти Галактическую Империю от разрушения — это бросить ей вызов.
Когда революционер доктор Хари Селдон предсказывает надвигающееся падение Империи, он и его группа верных последователей отправляются в дальние уголки галактики, чтобы основать Академию в попытке сохранить будущее цивилизации.
Шоураннером и исполнительным продюсером выступает Дэвид Гойер, известный по «Темному рыцарю» и «Человеку из стали».
Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.
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Об этом Apple рассказала в рассылке для подписчиков сервиса.
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