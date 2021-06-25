    3
    Новости

    Сериал «Академия» по романам Айзека Азимова стартует в сентябре

    25 июня 2021
    25.06.2021
    1006
    0 минут на чтение
    Сериал «Академия» по романам Айзека Азимова стартует в сентябре

    СМИ обратили внимание, что Apple в рассылке для подписчиков своего стримингового сервиса рассказала о дате выхода нескольких сериалов. В их числе — долгожданный научно-фантастический эпик «Академия» по романам Айзека Азимова.

    Сериал анонсировали ещё в 2018 году, а первый трейлер показали лишь в прошлом году. Пандемия ударила по съёмкам, но, похоже, компания всё же смогла подготовить первый сезон.

    Над «Академией» работает шоураннер и сценарист Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали»). Роль учёного Гэри Селдона воплотил Джаред Харрис. В сериале также сыграли Ли Пейс, Лу Ллобелл,  Ли Харви, Лора Бёрн, Терренс Манн и Кэссиан Билтон.

    В первом сезоне планируется 10 серий, производством занимается студия Skydance Television. В основу сериала ляжет оригинальная трилогия — романы «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия».

    Цикл Азимова рассказывает о крахе и основании галактической Империи. Учёный Гэри Селдон создал научную дисциплину психоисторию, которая позволила ему предвидеть скорый крах государства: цивилизация рухнет, наступят упадок и варварство. Селдон формирует Академию — общество учёных и исследователей, которые посвящают жизнь сохранению знаний. Это позволит Империи восстановиться за тысячу лет — вместо тридцати тысяч.

    А в начале июня Apple показала ещё несколько кадров в тизере грядущих проектов.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Екатерина Соболь «Опасное наследство»: иногда, чтобы стать достойным человеком, нужно умереть
    0
    63248
    Екатерина Соболь «Опасное наследство»: иногда, чтобы стать достойным человеком, нужно умереть

    Юношеская мистика в викторианских декорациях.

    Элеонора и Сергей Раткевич «Царское дело»
    0
    158601
    Элеонора и Сергей Раткевич «Царское дело»

    «Говорил я тебе, Зевс, не лезь в пари с Аполлоном! Он ясновидец, ему виднее!»

    Памяти Ивана Магазинникова. Геймдизайнера и писателя
    0
    161868
    Памяти Ивана Магазинникова. Гейм-дизайнера и писателя

    С цитатами Алексея Пехова и воспоминаниями коллег.

    «Локи», 3 серия: бог обмана совершает каминг-аут 4
    0
    116644
    «Локи», 3 серия: бог обмана совершает каминг-аут

    В третьей серии «Локи» бог обмана получает неожиданную напарницу, участвует в космическом вестерне и отвечает на главный вопрос жизни, вселенной и всего прочего.

    Почему Vita Nostra — самая известная и спорная книга Дяченко? И чего ждать от продолжения? 7
    0
    185206
    Почему Vita Nostra — самая известная и спорная книга Дяченко? И чего ждать от продолжения?

    За что мы любим и ненавидим роман и как может продолжиться история Саши Самохиной, которая стала Словом.

    Элеонора Раткевич «Пресс-конференция»
    0
    397257
    Элеонора Раткевич «Пресс-конференция»

    «…Итак, господа журналисты, перед вами наше секретное оружие — гиперболоид».

    Летнее солнцестояние, Иван Купала: праздник и его легенды 22
    0
    491906
    Солнцестояние, цветок папоротника и Иван Купала: праздник и его легенды

    О традициях праздника, его легендах, и как найти волшебный цветок папоротника.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021 7
    0
    264663
    Нора Робертс «Год первый»: лучик надежды на фоне гибели цивилизации

    Авантюрное фэнтези в постапокалиптическом сеттинге.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить