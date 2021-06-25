Сериал «Академия» по романам Айзека Азимова стартует в сентябре

СМИ обратили внимание, что Apple в рассылке для подписчиков своего стримингового сервиса рассказала о дате выхода нескольких сериалов. В их числе — долгожданный научно-фантастический эпик «Академия» по романам Айзека Азимова.

Сериал анонсировали ещё в 2018 году, а первый трейлер показали лишь в прошлом году. Пандемия ударила по съёмкам, но, похоже, компания всё же смогла подготовить первый сезон.

Над «Академией» работает шоураннер и сценарист Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали»). Роль учёного Гэри Селдона воплотил Джаред Харрис. В сериале также сыграли Ли Пейс, Лу Ллобелл, Ли Харви, Лора Бёрн, Терренс Манн и Кэссиан Билтон.

В первом сезоне планируется 10 серий, производством занимается студия Skydance Television. В основу сериала ляжет оригинальная трилогия — романы «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия».

Цикл Азимова рассказывает о крахе и основании галактической Империи. Учёный Гэри Селдон создал научную дисциплину психоисторию, которая позволила ему предвидеть скорый крах государства: цивилизация рухнет, наступят упадок и варварство. Селдон формирует Академию — общество учёных и исследователей, которые посвящают жизнь сохранению знаний. Это позволит Империи восстановиться за тысячу лет — вместо тридцати тысяч.

А в начале июня Apple показала ещё несколько кадров в тизере грядущих проектов.