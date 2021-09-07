Расскажите о любимом произведении Станислава Лема! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения

12 сентября исполняется 100 лет (!) со дня рождения Станислава Лема, великого польского фантаста. Писатель и критик, философ и футуролог, он в почёте даже у тех, кто далёк от фантастики. «Солярис», «Эдем», «Непобедимый», «Возвращение со звёзд», «Футурологический конгресс», «Звёздные дневники Ийона Тихого» — книги Лема ещё при жизни сделали его классиком.

К юбилею мы хотим подготовить большой душевный пост от читателей и авторов. Расскажите в комментариях о любимом произведении, которое связано со Станиславом Лемом! Будем рады увидеть ваши впечатления о рассказах, романах, нонфикшене или даже экранизациях! Самые интересные ответы мы соберём и опубликуем 12 сентября.

Можно ориентироваться на аналогичный пост к юбилею Рэя Брэдбери.

Оставлять впечатления можно как в комментариях на сайте, так и в соцсетях. 500-1000 знаков вполне достаточно для одного пункта.