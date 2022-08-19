«Иногда сериал перегибает палку» — критики о «Доме дракона»

22 августа выходит приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона», а сегодня в сети появились первые мнения критиков из крупных изданий.
Журналисты сходятся во мнении, что это хороший сериал, но некоторых проблем спин-оффу избежать не удалось.
Сейчас на сайте Metacritic у «Дома дракона» средняя оценка составляет 68 баллов из 100 возможных.
Los Angeles Times:
Отдавая дань уважения наследию и визуалу оригинального сериала, спин-офф мудро вносит тонкие изменения в тон и подачу, представляя новый мир, персонажей и сюжетных линий.
Collider:
В «Дом дракона» вложили достаточно любви, чтобы я возвращался к сериалу снова и снова. Между драконами, сильной актерской игрой и перипетиями сюжета мне не терпится увидеть, куда это все нас приведет.
Variety:
Сериал есть за что похвалить. <…> Однако временами им легче восхищаться, чем смотреть. Многие сцены слишком обрезанные и дают лишь общие представления о персонажах.
Vanity Fair:
Иногда сериал перегибает палку, пытаясь быть кровавее, сексуальнее и рискованнее… Но по большей части просто прекрасно вернуться к богатой и интригующей истории Мартина, запутанному клубку историй Домов, обреченных рыцарей, интригантов и безнадежных придурков.
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