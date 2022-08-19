    3
    Новости

    «Иногда сериал перегибает палку» — критики о «Доме дракона»

    19 августа 2022
    19.08.2022
    884
    1 минута на чтение
    «Иногда сериал перегибает палку» — критики о «Доме дракона»

    22 августа выходит приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона», а сегодня в сети появились первые мнения критиков из крупных изданий.

    Журналисты сходятся во мнении, что это хороший сериал, но некоторых проблем спин-оффу избежать не удалось.

    Сейчас на сайте Metacritic у «Дома дракона» средняя оценка составляет 68 баллов из 100 возможных.

    Los Angeles Times:

    Отдавая дань уважения наследию и визуалу оригинального сериала, спин-офф мудро вносит тонкие изменения в тон и подачу, представляя новый мир, персонажей и сюжетных линий.

    Collider:

    В «Дом дракона» вложили достаточно любви, чтобы я возвращался к сериалу снова и снова. Между драконами, сильной актерской игрой и перипетиями сюжета мне не терпится увидеть, куда это все нас приведет.

    Variety:

    Сериал есть за что похвалить. <…> Однако временами им легче восхищаться, чем смотреть. Многие сцены слишком обрезанные и дают лишь общие представления о персонажах.

    Vanity Fair:

    Иногда сериал перегибает палку, пытаясь быть кровавее, сексуальнее и рискованнее… Но по большей части просто прекрасно вернуться к богатой и интригующей истории Мартина, запутанному клубку историй Домов, обреченных рыцарей, интригантов и безнадежных придурков.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем комикс «Майлз Моралес. Ударные волны»
    0
    53307
    Читаем комикс «Майлз Моралес. Ударные волны»

    Майлз Моралес — обычный подросток, студент Бруклинской академии искусств. И в свободное от учебы время он спасает мир.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 5
    0
    60954
    Джей Кристофф «Империя вампиров». Последний рыцарь против власти упырей

    Эпическое тёмное фэнтези с горьким привкусом надежды.

    Читаем книгу «Братья ветра» Тэда Уильямса — приквел к трилогиям «Светлый Ард»
    0
    100020
    Читаем книгу «Братья ветра» Тэда Уильямса — приквел к трилогиям «Светлый Ард»

    Главные герои Хакатри и Инелуки посещают прославленного убийцу дракона Ксанико, чтобы получить у него совет, как с драконами бороться.

    Фильм «Бесконечная история»: сказка нашего детства 6
    0
    108969
    Фильм «Бесконечная история»: сказка нашего детства

    В память о Вольфганге Петерсене вспомним его самый красивый фильм.

    Вспоминаем попкультуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    283048
    Вспоминаем поп-культуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста

    Наши 90-е — это их 80-е

    Видео: Говарда Лавкрафт — отец ужасов
    0
    273862
    Видео: Говард Лавкрафт — отец ужасов

    Новый ролик от Hobby World.

    «Descent: Сказания тьмы»: как изменилась игра с отменой Тёмного властелина 4
    0
    158363
    «Descent: Сказания тьмы»: как изменилась игра с отменой Тёмного властелина

    Что скрывается под крышкой со зловещим драконом и почему эта игра вызвала столько споров, но притом разлетается по всему миру, как горячие пирожки?

    Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»
    0
    383370
    Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»

    Получасовая адаптация эпизода «24 часа».

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить