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    Новости

    Инсайдер: Blizzard готовит еще один анонс. Неужели новая StarCraft?

    31 января 2022
    31.01.2022
    1881
    0 минут на чтение
    Инсайдер: Blizzard готовит еще один анонс. Неужели новая StarCraft? 1

    Журналист Windows Central Джез Корден в подкасте Xbox Two рассказал, что удивился анонсу сурвайвл-игры в совершенно новой вселенной от Blizzard.

    В первую потому, что студия работает над еще одним проектом — и именно его анонса изначально ждал инсайдер.

    Примечательно, что недавно глава Blizzard Майк Ибарра намекнул на новую часть StarCraft, когда франшизу попросил спасти звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю.

    Что касается экшен-игры со ставкой на выживание, то она находится в разработке больше четырех лет. И у нее есть готовый прототип, который уже оценил Майк Ибарра.

    Над проектом, кстати, работает ветеран Blizzard Сэмуайз Дидье, который приложил руку ко всем играми компании в качестве арт-директора.

    Напомним, помимо этих двух тайтлов у студии в работе Overwatch 2 и Diablo IV. И когда они выйдут, до сих пор непонятно.

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    Blizzard анонсировала игру в новой вселенной

     Дмитрий Кинский |  25.01.2022

    Правда, это экшен-сурвайвл.

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