Инсайдер: Blizzard готовит еще один анонс. Неужели новая StarCraft?

Журналист Windows Central Джез Корден в подкасте Xbox Two рассказал, что удивился анонсу сурвайвл-игры в совершенно новой вселенной от Blizzard.

В первую потому, что студия работает над еще одним проектом — и именно его анонса изначально ждал инсайдер.

Примечательно, что недавно глава Blizzard Майк Ибарра намекнул на новую часть StarCraft, когда франшизу попросил спасти звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю.

Что касается экшен-игры со ставкой на выживание, то она находится в разработке больше четырех лет. И у нее есть готовый прототип, который уже оценил Майк Ибарра.

Над проектом, кстати, работает ветеран Blizzard Сэмуайз Дидье, который приложил руку ко всем играми компании в качестве арт-директора.

Напомним, помимо этих двух тайтлов у студии в работе Overwatch 2 и Diablo IV. И когда они выйдут, до сих пор непонятно.