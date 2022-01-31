Инсайдер: Blizzard готовит еще один анонс. Неужели новая StarCraft?

Журналист Windows Central Джез Корден в подкасте Xbox Two рассказал, что удивился анонсу сурвайвл-игры в совершенно новой вселенной от Blizzard.
В первую потому, что студия работает над еще одним проектом — и именно его анонса изначально ждал инсайдер.
Примечательно, что недавно глава Blizzard Майк Ибарра намекнул на новую часть StarCraft, когда франшизу попросил спасти звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю.
Что касается экшен-игры со ставкой на выживание, то она находится в разработке больше четырех лет. И у нее есть готовый прототип, который уже оценил Майк Ибарра.
Над проектом, кстати, работает ветеран Blizzard Сэмуайз Дидье, который приложил руку ко всем играми компании в качестве арт-директора.
Напомним, помимо этих двух тайтлов у студии в работе Overwatch 2 и Diablo IV. И когда они выйдут, до сих пор непонятно.
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