«Истребитель демонов» скоро догонит «Твое имя» по сборам в России

По данным ЕАИС, «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» в первые дни проката в России собрал чуть больше 22 миллионов рублей.

Аниме вышло только вчера — 20 мая.

Вероятно, уже на этих выходных картина обгонит «Твое имя» Макото Синкая, заработавшее около 35 миллионов рублей.

Напомним, самое кассовое аниме в России — «Мэри и ведьмин цветок» с 87 миллионами рублей. Причем, чтобы собрать 22 миллиона, фильму потребовалось четыре дня, так что у «Истребителя демонов» есть все шансы обойти и его тоже.

А в день премьеры «Поезд „Бесконечный“» уступил разве что блокбастеру «Форсаж 9», хотя разница между ними получилась внушительной — 10,5 миллиона рублей против почти 94 миллионов.

В 2020 году «Истребитель демонов» стал самым кассовым аниме в Японии, его сборы превысили даже «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки.