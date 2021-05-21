    3
    Новости

    «Истребитель демонов» скоро догонит «Твое имя» по сборам в России

    21 мая 2021
    21.05.2021
    868
    0 минут на чтение
    «Истребитель демонов» скоро догонит «Твое имя» по сборам в России

    По данным ЕАИС, «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» в первые дни проката в России собрал чуть больше 22 миллионов рублей.

    Аниме вышло только вчера — 20 мая.

    Вероятно, уже на этих выходных картина обгонит «Твое имя» Макото Синкая, заработавшее около 35 миллионов рублей.

    Напомним, самое кассовое аниме в России — «Мэри и ведьмин цветок» с 87 миллионами рублей. Причем, чтобы собрать 22 миллиона, фильму потребовалось четыре дня, так что у «Истребителя демонов» есть все шансы обойти и его тоже.

    А в день премьеры «Поезд „Бесконечный“» уступил разве что блокбастеру «Форсаж 9», хотя разница между ними получилась внушительной — 10,5 миллиона рублей против почти 94 миллионов.

    В 2020 году «Истребитель демонов» стал самым кассовым аниме в Японии, его сборы превысили даже «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Почему «Истребитель демонов» стал самым популярным аниме последних лет и зачем смотреть «Поезд “Бесконечный”» 11
      0
      8958
      Почему «Истребитель демонов» стал самым популярным аниме последних лет и зачем смотреть «Поезд “Бесконечный”»

      Что нужно знать перед просмотром нового фильма.

      10 фильмов в жанре уся. Что посмотреть перед выходом «Шан-Чи и легенда десяти колец» 3
      0
      23090
      10 фильмов в жанре уся. Что посмотреть перед выходом «Шан-Чи и легенды десяти колец»

      Крутые восточные герои в невероятно красивых декорациях элегантно рубят в капусту злодеев.

      Короткометражка: колыбельная дроу в исполнении Бенедикта Камбербетча
      0
      77683
      Короткометражка: колыбельная о Дриззте в исполнении Бенедикта Камбербетча

      История Дриззта До’Урдена для самых маленьких.

      «Берсерк»:
      0
      72688
      «Берсерк»: шедевр Кэнтаро Миуры

      «Берсерк» прекрасен во всём, начиная с общей концепции и заканчивая изящными отсылками к японской литературной классике.

      Читаем сборник Лю Цысиня «Блуждающая земля»
      0
      80807
      Читаем сборник Лю Цысиня «Блуждающая земля»

      Небольшой фрагмент из рассказа «Проклятие 5.0», в котором писатель показывает опасности «интернета вещей».

      Сериалы по Миру Тьмы: невероятные идеи для сценариев 7
      0
      86927
      Сериалы по Миру Тьмы: невероятные идеи для сценариев

      Не только вампиры Камарильи! Подростковые истории о Подменышах, анимация о Призраках и сюрреализм Умбры.

      Катрина Кейнс «Из плоти и звёздной пыли»
      0
      339389
      Катрина Кейнс «Из плоти и звёздной пыли»

      Серебристо-сияющие, похожие на пули, они летят сквозь чернила космоса. Летят мимо умирающих систем к новым мирам.

      «Палео»: настольная игра про первобытных людей 4
      0
      147200
      «Палео»: настольная игра про первобытных людей

      Голод, холод, болезни, дикие звери, природные катаклизмы и враждебные племена… От этих и многих других напастей вам придется охранять своих кроманьонцев.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить