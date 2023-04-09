Из жизни ушла актриса дубляжа Елена Шульман — голос рыбки Дори, Мэри Джейн и Реджины

В возрасте 53 лет из жизни ушла известная актриса дубляжа Елена Шульман. Это случилось из-за аварии — по предварительным данным, её сбил автобус прямо на остановке. О её смерти сообщают коллеги и СМИ.

Это огромная потеря для всей индустрии — голос Шульман был одним из самых узнаваемых в российском дубляже. Она подарила свой голос огромному количеству персонажей — Дори из «В поисках Немо/Дори», Беверли из «Голдбергов», Реджине из «Однажды в сказке», Мэри Уотсон из сериала «Шерлок» BBC, Доктору Грейс из «Аватара», Мэри Джейн из трилогии «Человек-паук» Сэма Рейми и даже Сьюзан из «Гравити Фоллз».

Кроме того, её голос можно услышать во многих фильмах киновселенной Marvel, а также в «Паразитах», «13 причин почему», «Чёрном Зеркале», «Лунтике» и других фильмах и сериалах. Помимо этого, Шульман дублировала на русский язык персонажей игр Dota 2 (Luna, Winter Wyvern) и League of Legends.