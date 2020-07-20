«КиноПоиск» выпустит в кинотеатрах «Фею». Компания отказалась от своей доли сборов

«КиноПоиск» выпустит «Фею» с Константином Хабенским в прокат 1 августа, чтобы поддержать кинотеатры, пострадавшие от пандемии коронавируса.

Более того, компания в полном объеме передаст кинотеатрам свою долю от кассовых сборов ленты.

В фонде «Кинопрайм», который способствовал производству картины, отметили, что это важный шаг для всей отрасли.

Стабильная работа кинотеатров значима для развития всей отрасли. Выход фильма в прокат на таких условиях — мера поддержки, которую мы можем оказать со своей стороны в этот непростой период.

Впрочем, некоторые киносети отказались от подобного жеста, поскольку фильм уже вышел в цифре. В их числе «Каро», «Кино Окко», «Киномакс»» и «Синема стар».