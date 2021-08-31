Китай хочет построить свою космическую мегастанцию

По данным издания South China Morning Post, Китай работает над «сверхбольшой космической станцией», которая будет настолько огромной, что будет простираться на многие километры.

На осуществление такого масштабного проекта понадобиться много лет, но Национальный фонд содействия развитию науки Китая уже призывает ученых выяснить, как можно соорудить столь массивную структуру на орбите.

Безусловно, это все звучит, как невероятно грандиозное предприятие, но учитывая прогресс космической программы КНР за последние несколько лет, не исключено, что в итоге все получится.

В первую очередь эта гигантская структура будет использоваться для длительного пребывания в космосе. К слову, это один из пяти проектов, финансируемых вышеупомянутым фондом, на каждый из которых планируют выделить примерно по 2.3 миллиона долларов. По словам организации, такая станция представляет собой «важное стратегическое аэрокосмическое оборудование для использования космических ресурсов в будущем, исследований тайн Вселенной и долговременного пребывания на орбите».

Очевидно, невозможно провести запуск космического корабля таких размеров при помощи всего одной ракеты. Журналисты South China Morning Post предполагают, что части массивной структуры будут доставлены на орбиту по отдельности, что вполне логично. Более того, КНР именно таким образом уже сейчас занимается строительством собственной космической станции «Тяньгун».

Одной из основных целей проекта будет работа над снижением массы и обеспечении сохранности частей станции на пути к орбите.

Прежде чем вплотную заняться новым проектом, Китай уже взялся за сооружением станции «Тяньгун». Первый – основной – модуль уже находится на орбите, и в нем сейчас работают четыре тайконавта. Очень скоро к нему прибудут другие модули и тайконавты. Ожидается, что масса «Тяньгун» составит около 100 тонн – это примерно четверть массы МКС.