Китай успешно доставил к новой космической станции первый экипаж

Первые тайконавты успешно прибыли на новую китайскую модульную космическую станцию. На данный момент это будет самая длительная пилотируемая миссия КНР, она же отмечает важный шаг в становлении страны крупной космической державой.

Полет состоялся на ракете Long March-2F, стартовавшей с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби, на северо-западе Китая. Через семь часов космический корабль «Шэньчжоу-12» прибыл к станции «Тяньгун», на которой тайконавты проведут следующие три месяца. Это втрое дольше, чем любая другая космическая миссия Китая.

Отделившись от ракеты-носителя, корабль «Шэньчжоу-12» успешно пристыковался к переднему порту базового модуля станции. К вечеру 17 июня тайконавты без проблем перешли в модуль.

Команда обустроит свои жилые помещения, а затем откроет шлюз к грузовому кораблю «Чэньчжоу-2», пристыковавшемуся к базовому модулю утром 18 июня.

Одной из главных задач команды «Шэньчжоу-12» по подготовке базового модуля к долгосрочным работам будет проверка работы регенеративной системы жизнеобеспечения станции «Тянгун». Эта система производит кислород посредством электролиза, а также перерабатывает мочу в питьевую воду.

Тайконавты также осуществят два выхода в открытый космос, поработают роботизированной рукой в лаборатории, а также проведут научные эксперименты.

Командиром миссии выступает Не Хайшэн – опытный пилот воздушных сил Народно-освободительной армии Китая, который ранее уже принимал участие в двух космических миссиях. Двое других членов экипажа – Лю Бомин и Тан Хунбо – тоже военные.