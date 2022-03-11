Крис Пайн не в курсе, о чем будет новый «Стартрек»

Крис Пайн, известный по роли капитана Кирка в «Стартреке», в одном из интервью признался, что понятия не имеет, о чем будет следующий фильм во франшизе.
По его словам, еще никто из актерского состава не получил какого-либо сценария — очевидно, проект на очень ранней стадии производства.
Тем не менее актер с уверенностью заявляет, что он и его коллеги готовы получить сценарий картины в любой момент, потому что они взволнованы этим событием.
Сам Крис Пайн любит вселенную и истории «Стартрека», ровно как и команду, с которой ему предстоит работать над грядущим фильмом.
Лента должна выйти 22 декабря 2023 года.
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