Крис Пайн не в курсе, о чем будет новый «Стартрек»

Крис Пайн, известный по роли капитана Кирка в «Стартреке», в одном из интервью признался, что понятия не имеет, о чем будет следующий фильм во франшизе.

По его словам, еще никто из актерского состава не получил какого-либо сценария — очевидно, проект на очень ранней стадии производства.

Тем не менее актер с уверенностью заявляет, что он и его коллеги готовы получить сценарий картины в любой момент, потому что они взволнованы этим событием.

Сам Крис Пайн любит вселенную и истории «Стартрека», ровно как и команду, с которой ему предстоит работать над грядущим фильмом.

Лента должна выйти 22 декабря 2023 года.