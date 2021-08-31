«Круиз по джунглям»: Disney запускает в работу сиквел

По данным THR, Disney готова вернутся в мир приключенческой картины «Круиз по джунглям». Кинокомпания снова хочет позвать исполнителей главных ролей Дуэйна Джонсона и Эмили Блант.

Кроме того, Disney рассчитывает привлечь ту же производственную команду, включая сценариста Майкла Грина, режиссёра Жауме Кольет-Серру и исполнительного продюсера Скотта Шелдона.

В кинотеатрах картина по миру собрала примерно 186 миллионов долларов, из которых 100 миллионов — в США. Фильм вышел одновременно и на Disney+ по модели Premier Access (посмотреть его можно было за дополнительную плату). На сервисе «Круиз» собрал за первые три дня более 30 миллионов долларов. Итоговая сумма — её не раскрывают — скорее всего больше. Но даже учитывая, что Disney не нужно делиться прибылью с сервиса, то всё равно показатели не так высоки, ведь бюджет составил 200 миллионов долларов.

Впрочем, похоже, что компания довольна позитивной реакцией. Средний балл «Круиза» на Cinemascore (представители сервиса опрашивают зрителей сразу после выхода с сеанса) составила A- («A» аналогична оценке «5» по пятибалльной шкале). А на Rotten Tomates средний балл зрителей составил 92% положительных отзывов.