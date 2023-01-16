С помощью Midjourney «нарисовали» арты по мотивам песен группы «Король и Шут»

Пользователь сети под ником Джимми Нейрон «нарисовал» с помощью нейросети Midjourney арты по мотивам песен группы «Король и Шут».

За основу он взял стилистику темного фэнтези, а для некоторых изображений — настольной Pathfinder.

Автор сначала перебирал десятки вариантов для каждого трека, после чего вручную дорабатывал их.