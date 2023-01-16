С помощью Midjourney «нарисовали» арты по мотивам песен группы «Король и Шут»

Пользователь сети под ником Джимми Нейрон «нарисовал» с помощью нейросети Midjourney арты по мотивам песен группы «Король и Шут».
За основу он взял стилистику темного фэнтези, а для некоторых изображений — настольной Pathfinder.
Автор сначала перебирал десятки вариантов для каждого трека, после чего вручную дорабатывал их.
Только немногие картинки получились практически сразу такими, какими я их задумывал, и требовали лишь небольших доработок, а некоторые даже пришлось склеивать из трех изображений.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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