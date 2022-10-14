Киносети и продюсеры выступили против принудительного лицензирования контента

Крупнейшие участники кинорынка направили председателю правительства РФ обращение Михаилу Мишустину письмо, в котором они выступили против закона о принудительном лицензировании контента западных студий, которые ушли из России.
Письмо подписали объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино», «Каро», «Синема стар», «МТС медиа», онлайн-кинотеатр START и Ассоциация продюсеров кино и телевидения, в которую входят 41 продюсерская компания.
Кинокомпании считают, что принудительное лицензирование приведет к росту пиратства, а также нанесет ущерб стриминговым сервисам, которые сейчас активно финансируют производство российских фильмов и сериалов.
Более того, этот законопроект может испортить отношения с партнерами, которые продолжают работать с отечественными компаниями.
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Чтобы россияне не чувствовали себя лишенными каких-либо сервисов.
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